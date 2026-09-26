Dois clubes podem subir à Série B neste fim de semana; entenda

A Série C do Campeonato Brasileiro pode conhecer neste fim de semana os primeiros clubes garantidos na Série B de 2027. A quarta rodada da segunda fase, que abre o returno dos quadrangulares decisivos, coloca Santa Cruz e Ferroviária diante da possibilidade de confirmar o acesso com duas rodadas de antecedência.

As duas equipes chegam à rodada na liderança de seus respectivos grupos e ainda não perderam na disputa pelo acesso. O Santa Cruz tem a campanha mais contundente: venceu os três jogos que disputou e soma nove pontos no Grupo B. Já a Ferroviária tem sete pontos no Grupo C, com duas vitórias e um empate.

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Santa Cruz pode confirmar o acesso neste sábado

O primeiro time a entrar em campo com a possibilidade de garantir a vaga é o Santa Cruz. O time pernambucano enfrenta o Floresta neste sábado (26), às 17h, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza.

Uma vitória coloca o Tricolor na Série B independentemente de qualquer outro resultado. O empate também pode ser suficiente, mas, neste cenário, o Santa Cruz precisa contar com uma vitória do Botafogo-PB sobre o Maringá, no outro jogo do Grupo B, também marcado para as 17h.

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O acesso representaria o retorno do clube à segunda divisão nacional depois de nove temporadas. O Santa Cruz disputou a Série B pela última vez em 2017 e, desde então, passou por uma sequência de quedas que chegou ao ponto de ficar sem divisão nacional em 2024. Em 2025, o clube conseguiu retornar à Série C e agora está a um passo de subir novamente.

Ferroviária também está a um resultado da Série B

No Grupo C, a Ferroviária terá de esperar até domingo para tentar confirmar o acesso. O time de Araraquara encara o Brusque, às 18h30, na Arena Joinville.

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A equipe paulista garante a vaga na Série B de 2027 se vencer o confronto. Com dez pontos, a Ferroviária não poderia mais ser ultrapassada por duas equipes da chave, levando em consideração também os confrontos diretos restantes.

A possibilidade ganha um peso especial porque a Ferroviária disputou a Série B em 2025 e acabou rebaixada. Um novo acesso, portanto, faria o clube retornar à segunda divisão apenas uma temporada depois da queda.

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O cenário também pode ser influenciado pelo jogo entre Inter de Limeira e Paysandu, marcado para este sábado, às 19h30. Dependendo do resultado dessa partida, a situação da Ferroviária pode ficar ainda mais favorável antes do duelo com o Brusque.

Quadrangulares entram na reta decisiva

Os oito clubes que seguem na briga pelo acesso estão divididos em dois grupos de quatro. Santa Cruz, Maringá, Floresta e Botafogo-PB formam o Grupo B, enquanto Ferroviária, Brusque, Inter de Limeira e Paysandu estão no Grupo C.

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Os dois primeiros colocados de cada grupo garantem o acesso à Série B de 2027 e avançam para as semifinais da competição. Depois desta rodada, restarão apenas duas partidas para cada equipe definir quem ficará com as quatro vagas na segunda divisão.

Por isso, o fim de semana pode marcar uma mudança importante na disputa. Santa Cruz e Ferroviária entram em campo com a possibilidade de transformar campanhas consistentes em acesso antecipado — e deixar os demais concorrentes pressionados na briga pelas duas vagas restantes.