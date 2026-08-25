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Medalhista olímpico pelo Brasil rescinde com time e fica livre no mercado

Gabriel foi medalhista olímpico pelo Brasil nos Jogos de Londres

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
25/08/2026 17:09
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Gabriel Vasconcelos jogando a bola com a mão
Gabriel Vasconcelos em ação pelo Vitória (Foto: Divulgação)

O goleiro Gabriel Vasconcelos não faz mais parte do elenco do Vitória. O jogador e o clube baiano chegaram a um acordo pela rescisão do contrato nesta terça-feira (25), encerrando o vínculo que tinha validade até o fim de 2028. Livre no mercado, o atleta já recebeu sondagens de equipes brasileiras e europeias.

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Gabriel disputou 14 partidas pelo Vitória, sendo oito delas na atual temporada. O goleiro também fez parte do elenco que conquistou o hexacampeonato da Copa do Nordeste pelo Rubro-Negro neste ano.

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— Sou muito grato ao Vitória pela oportunidade e por tudo que vivi durante esse período. Foi uma passagem de muito aprendizado, dentro e fora de campo. Além dos momentos que vou levar comigo, ficam também as amizades que construí com jogadores e membros da comissão técnica, pessoas que fizeram parte dessa etapa da minha carreira e que certamente levarei comigo. Agora é seguir em frente, buscar novos desafios e continuar trabalhando para mostrar meu futebol — afirmou Gabriel.

Base da Seleção Brasileira e Olimpíadas

Gabriel Vasconcelos tem um histórico nas categorias de base da Seleção Brasileira. Em 2011, foi campeão Sul-Americano e Mundial Sub-20 pela geração que contava com nomes como Neymar e Lucas Moura.

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No ano seguinte, integrou a equipe brasileira que conquistou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012.

Experiência no futebol italiano

Revelado pelo Cruzeiro, Gabriel Vasconcelos construiu boa parte da carreira no futebol italiano. O goleiro acumula mais de 200 jogos no país e passou por clubes como Milan, Napoli, Cagliari, Empoli, Perugia e Lecce.

Além de conquistar três títulos da Série B italiana, Gabriel também levantou a Supercopa da Itália pelo Milan. O jogador retornou ao futebol brasileiro em 2022, quando acertou com o Coritiba, e posteriormente ganhou destaque pelo Juventude em 2024.

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Gabriel recebeu sondagens

Com a rescisão, Gabriel Vasconcelos passa a estar livre para definir o próximo passo da carreira. Nas últimas semanas, o goleiro esteve próximo de retornar ao Sport, que apresentou uma proposta de empréstimo, mas as conversas não avançaram.

O jogador também recebeu sondagens do futebol europeu. Em Portugal, dois clubes demonstraram interesse, entre eles o Portimonense. No Brasil, houve conversas com o Ceará, mas sem evolução até o momento.

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Outro clube interessado é o Lecce, da Itália, onde Gabriel atuou entre 2019 e 2022. A equipe italiana avalia a possibilidade de repatriar o goleiro.

Passagem pelo Vitória

Gabriel chegou ao Vitória no início de 2025, contratado junto ao Coritiba por R$ 1 milhão. Durante o período em que esteve ligado ao clube baiano, o goleiro também foi emprestado ao Sport, pelo qual disputou 23 partidas.

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Gabriel Vasconcelos chutando uma bola
Gabriel Vasconcelos em treino pelo Vitória (Foto: Divulgação)

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