Corinthians e Capivariano desviaram as atenções de um noite de Brasileirão para disputar um jogo atrasado da 6ª rodada do Campeonato Paulista. O Timão levou a melhor, vencendo por 3 x 0, com gols de três jogadores criados em sua categoria de base: Dieguinho, Gui Negão e Kayke. Veja os gols abaixo;

Corinthians 1 x 0 Capivariano - Dieguinho (08'/2ºT)

Bidu investe pelo lado esquerdo, invade a grande área e tabela com Gui Negão. Na sequência, o camisa 21 ajeita para Dieguinho finalizar de canhota, de primeira e acerta o ângulo direito de Guilherme Nogueira.

Corinthians 2 x 0 Capivariano - Gui Negão (19'/2ºT)

Dieguinho recebe na ponta direita, levanta na primeira trave e Gui Negão desvia de cabeça para o fundo da rede.

Corinthians 3 x 0 Capivariano - Kayke (33'/2ºT)

Kayke investe pela esquerda, puxa para o meio, tabela com Memphis Depay, que faz bom pivô na entrada da área para assistir o camisa 31 que finaliza de primeira, um foguete no ângulo esquerdo de Guilherme Nogueira. Para acordar a coruja!

Com o resultado, o Corinthians volta a ocupar a quarta colocação, com 11 pontos em seis jogos, sendo três vitórias, dois empates e uma derrota.

Próximo compromisso

O próximo jogo do Corinthians será no domingo (8), na mesma Neo Química Arena, desta vez contra o Palmeiras, no primeiro dérbi do ano. A bola rola às 20h para o clássico. Já o Capivariano enfrenta o Mirassol em casa, no mesmo dia, às 18h30.

Filhos do Terrão brilham, e Corinthians goleia o Capivariano pelo Paulistão (Foto: Wanderson Oliveira/PxImages/GazetaPress)

