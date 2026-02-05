Europeus reagem a atuação de Luís Guilherme, ex-Palmeiras: 'Sem dúvida'

O menino Luís Guilherme, formado nas categorias de base do Palmeiras, chegou no Sporting recentemente e teve uma atuação de gala nesta quinta-feira (5). O gigante do futebol português vai empatando com o AVS SAD, pela Taça de Portugal, por 2 a 2.

A partida do Sporting contou com um belo gol de Luís Guilherme. Como é de costume, o ponta-direita canhoto puxou para dentro, limpou a marcação e bateu com estilo para vencer o goleiro. Depois de passagem apagada pelo West Ham, o ex-Palmeiras começou bem sua trajetória em Portugal.

Nas redes sociais, muitos torcedores do Sporting celebraram o gol de Luís Guilherme pela Taça de Portugal. Veja o gol do cria do Palmeiras e reação dos europeus abaixo:

Luís Guilherme em ação pelo Verdão (Foto: Cesar Greco / Palmeiras)

Veja golaço de Luís Guilherme e repercussão

Detalhes da contratação do cria do Palmeiras

O atacante Luís Guilherme, de 19 anos, é o novo reforço do Sporting para a sequência da temporada. O brasileiro, revelado pelo Palmeiras, assinou contrato válido até 2030 após deixar o West Ham, da Inglaterra. O clube português oficializou a contratação e informou que o vínculo inclui uma cláusula de rescisão fixada em 80 milhões de euros.

Dentro de campo, o jovem revelado pelo Palmeiras marcou seu primeiro gol pelo Sporting nesta quarta-feira (5). Essa foi a quinta partida doe Luís Guilherme, que ainda oscila entre a titularidade e o banco de reservas.

