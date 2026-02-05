Torcedores reagem à expulsão em Bahia x Fluminense: 'Parabéns'

O jovem atacante Dell, de 17 anos, foi expulso na reta final do confronto contra o Fluminense, deixando o Bahia com um jogador a menos. Apesar da frustração, a reação da torcida foi de maturidade. Nas arquibancadas da Fonte Nova, Dell deixou o gramado sob aplausos, em um gesto claro de incentivo e reconhecimento ao jovem atleta, que vive seus primeiros momentos no time profissional.

Acionado por Rogério Ceni aos 34 minutos do segundo tempo, Dell entrou com a missão de ajudar o Bahia a buscar a virada sobre o Fluminense. Aos 42 minutos, no entanto, acabou recebendo cartão vermelho direto após atingir o zagueiro Freytes com uma cotovelada, deixando o time com um jogador a menos nos minutos finais do jogo.

Nas redes sociais, o tom de apoio seguiu o mesmo. Muitos torcedores reconheceram que a expulsão foi correta, mas destacaram a idade do jogador e o peso da experiência. Veja;

Próximos jogos

O Bahia vira a chave e volta a campo às 16h deste domingo (horário de Brasília) contra a Juazeirense, pela sétima rodada do Campeonato Baiano, em Juazeiro. O Tricolor só joga pelo Brasileirão às 21h30 da próxima quarta, em São Januário, contra o Vasco.

Já o Fluminense tem itinerário parecido. A partir das 20h30 deste domingo, a equipe recebe o Maricá pela sexta rodada do Campeonato Carioca. Depois, o time de Zubeldía se prepara de olho na partida contra o Botafogo, marcada para as 19h30 da próxima quinta.

Ficha técnica - Bahia 1 x 1 Fluminense

📆 Data e horário: quinta-feira, 5 de fevereiro, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Arena Fonte Nova, Salvador;

🥅 Gols: John Kennedy, 19'/1ºT (Fluminense) | Cristian Olivera, 32'/2ºT (Bahia);

🟨 Cartões amarelos: Nonato, Jemmes, Lima (Fluminense);

🟥 Cartões vermelhos: Dell (Bahia);

🧑‍🤝‍🧑 Público pagante: 40.310;

💸 Renda: R$ 1.288.775,50.