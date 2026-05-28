São Paulo faz contato por volante do Botafogo

O São Paulo consultou o Botafogo a respeito do volante Newton. O Lance! apurou que nenhuma proposta oficial foi enviada, porém o negócio é visto como difícil pelo lado tricolor.

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O Botafogo avalia Newton como um jogador com potencial de mercado e vê margem para uma futura venda. Internamente, o entendimento é de que o atleta ainda possui um valor considerado interessante no mercado.

O São Paulo, por outro lado, atravessa um momento financeiro delicado. Por isso, o cenário visto como ideal pelo clube paulista seria um acordo por empréstimo e não uma vinda que envolvesse alguma compensação financeira. O Tricolor mira a contratação de alguém que ocupe esta posição visando ter mais uma opção para o meio-campo.

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(Foto: Vítor Silva/Botafogo)

São Paulo não gastou nada na última janela

Vivendo um momento financeiro delicado, o São Paulo optou por trazer jogadores que não custassem aos cofres do clube. Isto é, atletas livres no mercado, que chegassem por empréstimo ou sem demandar nenhum investimento. Quanto à folha salarial, também foi levada em consideração. O clube deve manter uma estratégia parecida na próxima janela também.

Além da procura de um meia, o Tricolor prioriza um zagueiro. No início da temporada, o Tricolor contava com diversas opções para o setor defensivo: Sabino, Alan Franco, Ferraresi, Dória, Tolói e Arboleda. Agora, porém, restam apenas Sabino e Alan Franco como opções mais experientes, sem considerar os jovens de Cotia que podem ganhar espaço.

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Ferraresi foi emprestado ao Botafogo no começo do ano. A decisão fazia parte do planejamento da diretoria para enxugar o elenco e reduzir a folha salarial. O defensor tem contrato até o fim da temporada e, neste momento, não existe expectativa de retorno antecipado.

Já a situação de Arboleda ganhou contornos inesperados. Após uma viagem de 30 dias ao Equador, sem justificativa prévia apresentada ao clube, o zagueiro passou a treinar separado no centro de treinamento e não deve ser reintegrado ao elenco profissional por decisão da diretoria.

Dória, por sua vez, optou pela rescisão contratual. Com isso, o São Paulo não terá custos com multa. O defensor vinha sofrendo com ofensas nas redes sociais, situação que também atingiu familiares do jogador.