Torcedores do Vasco apontam culpado por tropeço diante da Chapecoense

Vaiado em São Januário, o Vasco passa a ser muito pressionado pelo seu torcedor após o empate amargo com a Chapecoense, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Com absoluto domínio de posse de bola e finalizações, mais uma vez a equipe de Fernando Diniz decepciona seu torcedor e passa a ouvir fortes críticas nas redes sociais.

O principal alvo da noite foi o atacante Brenner, que desperdiçou diversas chances claras de gol. O Vasco até saiu na frente com um gol de Puma, mas a Chapecoense empatou na reta final com um belo gol de falta de Jean Carlos.

➡️ Simulador do Brasileirão Série A

Vasco x Chapecoense

O Gigante da Colina teve, até aqui, sua melhor atuação na temporada de 2026, mas pecou justamente no principal: a eficiência. Com amplo domínio da partida e diversas oportunidades criadas, o Vasco não conseguiu transformar o volume de jogo em gols. Em um lance isolado na segunda etapa — e com mérito da Chapecoense — o adversário arrancou um ponto do Vasco fora de casa. Os aplausos que pareciam encaminhados ao apito final deram lugar a vaias e críticas ao trabalho de Fernando Diniz.

Brenner chega para reforçar ataque

Brenner pertencia a Udinese, da Itália, e foi adquirido em definitivo até o final de 2029 em uma operação de cerca de cinco milhões de euros (R$31 milhões).

Durante a coletiva de apresentação, o atleta, que vai vestir a camisa 20 do Gigante da Colina, que no momento não tinha planejado voltar a atuar no Brasil, mas o projeto apresentado pelo Vasco o convenceu.

Brenner perdeu chances claras em Vasco x Chapecoense (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/GazetaPress)

Um ponto em dois jogos no Brasileirão

O Vasco da Gama iniciou o Brasileirão com derrota para o Mirassol fora de casa. O técnico Fernando Diniz optou por mandar a campo uma equipe mista contra o Madureira, na última segunda-feira, pelo estadual, preservando peças importantes para o duelocontra a Chapecoense.