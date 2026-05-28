Flamengo enfrentará o Benfica em Portugal na pausa para a Copa do Mundo

O Flamengo fará uma intertemporada em Portugal durante a pausa do calendário para a Copa do Mundo. A delegação rubro-negra ficará duas semanas no Algarve e pretende disputar três amistosos, sendo o último com o Benfica, no dia 11 de julho.

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Os jogadores receberão alguns dias de férias após o duelo com o Coritiba neste sábado (30), no Maracanã, pela 18ª rodada do Brasileirão. A viagem para Portugal está marcada para o dia 28 de junho. Depois de desembarcar em Lisboa, a delegação seguirá de ônibus para Lagos, cidade que servirá como primeira base do clube no período de treinamentos.

O Flamengo ficará inicialmente hospedado no Cascade Wellness Resort, localizado à beira-mar. O local possui dois campos que serão utilizados pela comissão técnica durante os trabalhos da equipe.

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Na sequência da preparação, o elenco mudará para Estoi, cidade mais próxima ao Estádio Algarve, palco dos amistosos previstos para a intertemporada. Neste período, o clube utilizará o centro de treinamentos anexo ao estádio.

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Além do amistoso confirmado contra o Benfica, o Flamengo negocia partidas contra o Falkirk FC, da Escócia, nos dias 3 ou 4 de julho, e diante do Birmingham, da Inglaterra, no dia 8. O confronto contra o clube português valerá o Troféu do Algarve, em referência ao tradicional torneio amistoso disputado no estádio. O canal "Mundo na Bola" informou em primeira mão os planos da intertemporada.

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Representantes do Flamengo estiveram em Portugal nos últimos dias para alinhar os detalhes finais da viagem. A delegação rubro-negra retornará ao Brasil no dia 12 de julho para concluir a preparação no Ninho do Urubu antes da retomada oficial da temporada.

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Time do Flamengo perfilado antes de enfrentar o Cusco pela Libertadores (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)

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