Escalação: Corinthians terá desfalque de titulares contra o Grêmio

O Corinthians iniciou a preparação para o último compromisso do Campeonato Brasileiro antes da pausa para a Copa do Mundo. Na tarde desta quinta-feira (28), no CT Dr. Joaquim Grava, o Timão realizou trabalhos técnicos de olho no Grêmio, adversário da 18ª rodada.

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Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos contra o Platense (ARG) fizeram uma atividade regenerativa na parte interna do CT. Os demais atletas foram ao campo após um trabalho de força na academia e participaram de exercícios de posse de bola com transição e finalização, além de um jogo em campo reduzido.

O atacante Jesse Lingard foi autorizado pela diretoria de futebol e pelo técnico Fernando Diniz a viajar para a Inglaterra nesta quinta-feira (28), para resolver assuntos familiares. O jogador foi liberado da partida diante do Grêmio.

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Lingard se junta a Memphis Depay, que também não enfrenta o Grêmio. O camisa 10 irá se apresentar à seleção da Holanda para o início da preparação visando a Copa do Mundo.

Provável escalação do Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André (Carrillo), Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kaio César e Yuri Alberto.

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Yuri Alberto, atacante do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Outros desfalques no Corinthians

O técnico Fernando Diniz não conta com o zagueiro João Pedro Tchoca, que está em recuperação após cirurgia para correção de hérnia inguinal; Memphis Depay, que continua em fase de transição física; e Vitinho, com dores no quadril.

O meia-atacante Kayke, que sofreu uma lesão no menisco lateral do joelho direito, e o lateral Hugo, que se recupera de uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, também estão fora e devem demorar para retornar aos jogos.

O Corinthians vem de vitória contra o Atlético-MG por 1 a 0 no Brasileirão. A equipe ocupa a 15ª colocação, com 21 pontos, cinco vitórias, seis empates e seis derrotas.

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