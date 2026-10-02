São Paulo x Corinthians: onde assistir à final do Brasileirão Feminino
Equipes se enfrentam pela volta da final do Brasileirão Feminino
São Paulo e Corinthians se enfrentam neste sábado (3), às 16h30 (de Brasília), no Morumbis, em São Paulo, pelo jogo de volta da final do Brasileirão Feminino. O Tricolor venceu a partida de ida por 2 a 1 e tem a vantagem do empate para conquistar o título inédito. A partida terá transmissão da Globo, SporTV, TV Brasil, NSports, UOL e GE TV. Clique para assistir no Sportv
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Ficha do jogo
Como chegam as equipes
O São Paulo levou a melhor no primeiro jogo da decisão, disputado na Neo Química Arena. Gabi Zanotti abriu o placar para o Corinthians, mas Giovanna Crivelari empatou ainda no primeiro tempo. Na etapa final, Isa Guimarães marcou o gol da vitória tricolor.
Além da vantagem na final, o São Paulo alcançou um feito inédito ao se tornar o primeiro time a vencer o Corinthians Feminino na Neo Química Arena. Agora, a equipe precisa apenas de um empate no Morumbis para levantar a taça pela primeira vez.
O Corinthians, maior campeão do Brasileirão Feminino, com sete títulos, precisa vencer para conquistar o oitavo troféu da competição. Em caso de vitória alvinegra por um gol de diferença, a decisão será definida nos pênaltis.
A final também envolve uma premiação financeira. O campeão receberá R$ 2 milhões, enquanto o vice-campeão ficará com R$ 1 milhão.
Onde assistir ao vivo
São Paulo x Corinthians terá transmissão da Globo, SporTV e TV Brasil, na televisão, além de NSports e UOL no streaming. A GE TV também transmitirá a partida.
Confira as informações de São Paulo x Corinthians
✅ FICHA TÉCNICA
SÃO PAULO 🆚 CORINTHIANS
🏆 Brasileirão Feminino – final (jogo de volta)
📆 Data e horário: sábado, 3 de outubro de 2026, às 16h30 (de Brasília)
📍 Local: Morumbis, São Paulo (SP)
📺 Onde assistir: Globo, SporTV, TV Brasil, NSports, UOL e GE TV
SÃO PAULO⚫⚪🔴
Carlinha; Bruna Calderan, Tayla, Carol Gil e Bia Menezes; Robinha, Duda Serrana e Karla Alves; Isa Guimarães, Crivelari e Aline Milene. Técnico: Thiago Viana.
CORINTHIANS⚫⚪
Nicole Ramos; Gi Fernandes, Duda Mineira (ou Agustina), Thaís Ferreira e Thaís Regina; Tamires, Duda Sampaio, Gabi Zanotti e Vic Albuquerque; Belén Aquino e Jaqueline. Técnica: Emily Lima.
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