São Paulo e Corinthians se enfrentam neste sábado (3), às 16h30 (de Brasília), no Morumbis, em São Paulo, pelo jogo de volta da final do Brasileirão Feminino. O Tricolor venceu a partida de ida por 2 a 1 e tem a vantagem do empate para conquistar o título inédito. A partida terá transmissão da Globo, SporTV, TV Brasil, NSports, UOL e GE TV. Clique para assistir no Sportv

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Ficha do jogo SAO COR Final Brasileirão Feminino Data e Hora sábado, 3 de outubro de 2026, às 16h30 (de Brasília) Local Morumbis, São Paulo (SP) Árbitro Daiane Caroline Muniz dos Santos (SP) Assistentes Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Maira Mastella Moreira (RS) Var Adeli Mara Monteiro (SP) Onde assistir Não definido

Como chegam as equipes

O São Paulo levou a melhor no primeiro jogo da decisão, disputado na Neo Química Arena. Gabi Zanotti abriu o placar para o Corinthians, mas Giovanna Crivelari empatou ainda no primeiro tempo. Na etapa final, Isa Guimarães marcou o gol da vitória tricolor.

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Além da vantagem na final, o São Paulo alcançou um feito inédito ao se tornar o primeiro time a vencer o Corinthians Feminino na Neo Química Arena. Agora, a equipe precisa apenas de um empate no Morumbis para levantar a taça pela primeira vez.

O Corinthians, maior campeão do Brasileirão Feminino, com sete títulos, precisa vencer para conquistar o oitavo troféu da competição. Em caso de vitória alvinegra por um gol de diferença, a decisão será definida nos pênaltis.

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A final também envolve uma premiação financeira. O campeão receberá R$ 2 milhões, enquanto o vice-campeão ficará com R$ 1 milhão.

Onde assistir ao vivo

São Paulo x Corinthians terá transmissão da Globo, SporTV e TV Brasil, na televisão, além de NSports e UOL no streaming. A GE TV também transmitirá a partida.

Confira as informações de São Paulo x Corinthians

✅ FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 🆚 CORINTHIANS

🏆 Brasileirão Feminino – final (jogo de volta)

📆 Data e horário: sábado, 3 de outubro de 2026, às 16h30 (de Brasília)

📍 Local: Morumbis, São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: Globo, SporTV, TV Brasil, NSports, UOL e GE TV

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SÃO PAULO⚫⚪🔴

Carlinha; Bruna Calderan, Tayla, Carol Gil e Bia Menezes; Robinha, Duda Serrana e Karla Alves; Isa Guimarães, Crivelari e Aline Milene. Técnico: Thiago Viana.

CORINTHIANS⚫⚪

Nicole Ramos; Gi Fernandes, Duda Mineira (ou Agustina), Thaís Ferreira e Thaís Regina; Tamires, Duda Sampaio, Gabi Zanotti e Vic Albuquerque; Belén Aquino e Jaqueline. Técnica: Emily Lima.

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São Paulo e Corinthians se enfrentam pela final do Brasileirão Feminino (Foto: Arte/Lance!)

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