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São Paulo tem retorno para decisão do Brasileirão Feminino

Camisa 10 está relacionada para o segundo jogo da final contra o Corinthians

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
02/10/2026 18:37
Supervisionado porMárcio Iannacca,
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Camilinha SPFC
Camilinha em ação pelo São Paulo (Foto: @kok_fotos / @luduscomunica)

Após passar por uma temporada marcada por lesões e um longo período longe dos gramados, Camilinha voltou a ser opção do São Paulo para uma decisão. A camisa 10 foi relacionada pelo técnico Thiago Viana para o segundo jogo da final do Brasileirão Feminino, contra o Corinthians, neste sábado (3), às 16h30, no MorumBIS.

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A meio-campista retorna ao grupo justamente para a partida que pode definir o título nacional. Fora de combate durante parte significativa da temporada, Camilinha destacou o significado de voltar a estar disponível em um momento decisivo para o São Paulo.

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— É uma temporada completamente diferente do que eu já vivi nos outros anos, uma temporada com algumas lesões que me fizeram ficar afastada por um longo período. Então poder retornar num momento como esse, num momento super importante, pra mim tem vários significados — afirmou Camilinha.

No primeiro jogo da final, disputado na Neo Química Arena, o São Paulo venceu o Corinthians por 2 a 1. Mesmo com a vantagem construída fora de casa, Camilinha reforçou que a equipe precisa tratar o segundo confronto como uma nova partida e manter a concentração nos próprios objetivos.

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— Para esses 90 minutos, é a gente pensar que a gente não tem vantagem alguma. A única vantagem é a gente estar jogando na nossa casa, com a nossa torcida. A gente tem que estar focado apenas no nosso jogo, apenas no nosso estilo de jogo, como a gente vai jogar, como a gente vai trabalhar, como a gente vai marcar e pensar apenas no que o São Paulo precisa fazer — disse.

Com Camilinha novamente relacionada, o São Paulo entra em campo neste sábado buscando confirmar a vantagem obtida no primeiro confronto e conquistar o título do Campeonato Brasileiro Feminino.

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A decisão será disputada às 16h30, no MorumBIS. O Corinthians precisa reverter o placar da ida para ficar com a taça, enquanto o São Paulo tenta manter a vantagem construída na Neo Química Arena.

Camilinha SPFC
Camilinha em ação pelo São Paulo (Foto: @kok_fotos / @luduscomunica).

Confira as informações de São Paulo x Corinthians

✅ FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 🆚 CORINTHIANS
🏆 Brasileirão Feminino – final (jogo de volta)

📆 Data e horário: sábado, 3 de outubro de 2026, às 16h30 (de Brasília)
📍 Local: Morumbis, São Paulo (SP)
📺 Onde assistir: Globo, SporTV, TV Brasil, NSports, UOL e GE TV

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