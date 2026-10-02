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Por que São Paulo x Santos acontece nesta sexta-feira, durante a Data Fifa? Entenda

Clássico paulista será disputado no Morumbis em partida atrasada da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
02/10/2026 14:00
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Gabigol sofre a marcação de um jogador do São Paulo na partida contra o Santos no primeiro turno do Brasileirão
São Paulo e Santos no primeiro turno do Brasileirão (Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)

São Paulo e Santos entram em campo nesta sexta-feira (2), às 20h (de Brasília), no Morumbis, mesmo durante a paralisação do Campeonato Brasileiro para a Data Fifa. O clássico paulista é válido pela 21ª rodada da competição, disputada originalmente no fim de julho, mas teve sua realização adiada por questões de calendário.

Na ocasião, o Santos tinha compromissos pela Copa Sul-Americana. O Peixe enfrentou a Universidad Central, da Venezuela, no dia 28 de julho, pela volta dos playoffs das oitavas de final, o que impossibilitou a realização do clássico na mesma semana.

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A alteração teve a concordância dos dois clubes e faz com que São Paulo e Santos joguem antes da retomada da próxima rodada completa do Brasileirão.

O Santos não poderá contar com Gabriel Bontempo, chamado por Carlo Ancelotti para a Seleção Brasileira. O São Paulo também perdeu Djhordney, convocado para compromissos da Seleção Sub-20.

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Como chegam São Paulo e Santos para o clássico?

O Santos ocupa a oitava colocação do Brasileirão, com 38 pontos, dois a mais que o São Paulo, 11º colocado. As duas equipes disputaram 27 partidas, e uma vitória tricolor provocaria uma troca de posições entre os rivais.

O time comandado por Cuca chega embalado por quatro vitórias consecutivas, a última delas por 2 a 1 sobre o Remo. O Peixe também poderá ter uma novidade: Philippe Coutinho foi relacionado e pode fazer sua estreia pelo clube. Neymar e Luan Peres estão entre os desfalques.

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O São Paulo, por sua vez, vem de vitória por 1 a 0 sobre o Internacional e tenta manter o bom aproveitamento no Morumbis. Dorival Júnior não contará com o atacante Calleri, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos.

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