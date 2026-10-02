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Gustavo Scarpa fala sobre paixão por livros e mira títulos com o Atlético-MG

Meia do Galo comentou repercussão do canal sobre literatura e analisou momento da equipe na temporada

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
02/10/2026 16:16
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Gustavo Scarpa em Santos x Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Gustavo Scarpa em ação pelo Atlético-MG (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Gustavo Scarpa falou sobre sua relação com a literatura, a repercussão de seu canal de livros e o momento do Atlético-MG na temporada. Em entrevista ao SBT Sports, que vai ao ar neste domingo (4), o meia também comentou a disputa por títulos da Copa Sul-Americana e da Copa do Brasil.

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Fora dos gramados, Scarpa ganhou destaque pelo interesse em literatura e pela produção de conteúdos sobre livros. Durante a conversa com Nina Galiotte, o jogador contou como recebeu a repercussão de seu canal no YouTube e falou sobre algumas das obras que marcaram sua trajetória como leitor.

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— Foi muito legal e confesso que não acreditei no começo, porque eu vi a notícia em um site que eu não conhecia, fiquei desconfiado, aí outros sites começaram a falar e aí fui no site conferir.

O meia explicou que "A Morte de Ivan Ilitch", de Liev Tolstói, não foi seu primeiro contato com a literatura russa, mas reconheceu que a escolha poderia despertar curiosidade justamente por fugir dos livros mais populares entre o público.

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— É um livro diferente, literatura russa, não foi meu primeiro, porém imagino que não seja o que a galera mais curta, mas acho que a curiosidade do pessoal foi de verdade.

A paixão pelos livros também levou Scarpa a comentar um dos maiores debates da literatura brasileira. Questionado sobre a relação entre Capitu e Bentinho, personagens de Dom Casmurro, de Machado de Assis, o jogador manteve a opinião que tinha na época em que leu a obra, mas admitiu que pretende revisitá-la.

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— Então, na época, para mim, traiu demais, mas eu preciso ler de novo para saber se traiu ou não.

Entre os livros que já leu, Scarpa também tem uma obra favorita. O meia apontou "Os Miseráveis", de Victor Hugo, como o principal destaque de sua trajetória como leitor.

— O preferido nessa minha saga de leitor ainda acho que é 'Os Miseráveis', de Victor Hugo. É espetacular e eu tenho muita vontade de ler de novo.

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Gustavo Scarpa
Gustavo Scarpa atuando pelo Atlético-MG (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Gustavo Scarpa mira títulos com o Atlético-MG

Fora do universo da literatura, Scarpa também analisou o momento vivido pelo Atlético-MG. O clube segue na disputa da Copa Sul-Americana e da Copa do Brasil, além de ocupar a sétima posição no Campeonato Brasileiro.

Para o meia, a equipe atravessa um momento que pode ser valorizado, principalmente pela possibilidade de terminar a temporada com conquistas.

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— A equipe vive um grande momento, está viva nas duas Copas, estamos em sétimo no BR, um ano para ser valorizado. A gente vem de dois anos que batemos na trave dos títulos importantes, acredito que a gente tem capacidade de levar a Sula, Copa do Brasil, claro que é difícil, claro que temos jogos difíceis, a gente sabe a qualidade dos nossos adversários.

A entrevista de Gustavo Scarpa vai ao ar no SBT Sports deste domingo (4).

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