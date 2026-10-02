Atlético-MG x Bragantino: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam na Arena MRV em partida atrasada da 21ª rodada
Neste sábado (2) o Atlético-MG recebe o Bragantino às 18h30 na Arena MRV em confronto atrasado válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere (pay-per-view). ➡️Clique aqui para assistir.
Ficha do jogo
Como chegam as equipes?
O Atlético chega embalado para o confronto após a virada histórica sobre o Santos, pela Copa Sul-Americana. O Galo venceu por 4 a 2 no tempo regulamentar e garantiu a classificação para a semifinal nos pênaltis. Na competição nacional, a equipe ocupa a 7ª colocação, com 39 pontos.
Do outro lado, a Chapecoense chega em situação delicada no Campeonato Brasileiro. A equipe ocupa a última colocação da tabela, com 17 pontos, e luta contra o rebaixamento para a Série B.
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Confira a arbitragem e as prováveis escalações de Atlético-MG x Bragantino
Atlético-MG x Chapecoense
21ª rodada - Campeonato Brasileiro
📆 Data e horário: sábado, 3 de Outubro, às 18h30 (horário de Brasília)
📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte
👁️ Onde assistir: Premiere (pay-per-view). ➡️Clique aqui para assistir.
🟨 Arbitragem: Lucas Casagrande (PR)
🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Andrey Luiz de Freitas (PR)
📺 VAR: Adriano Barros Carneiro (MA)
⚽ Prováveis escalações
Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)
Everson; Natanael, Lyanco, Vitor Hugo e Renan Lodi; Tomás Perez, Fred, Maycon e Bernard; Cuello e Reinier.
Bragantino (Técnico: Vagner Mancini)
Cleiton; Agustín Sant'Anna, Alix Vinícius, Pedro Henrique e Juninho Capixaba; Eric Ramires, Sosa e Lucas Barbosa; Henry Mosquera, Isidro Pitta e Eduardo Sasha
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