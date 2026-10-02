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PC Oliveira aponta erro capital em São Paulo x Santos

Clássico acontece nesta sexta-feira (2), válido pela 21ª rodada do Brasileirão

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
02/10/2026 20:47
Supervisionado porMarcelo Velloso,
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PC Oliveira concordou com a decisão da arbitragem em Palmeiras x Cruzeiro (Foto: Divulgação Globo)
PC Oliveira analisou decisão da arbitragem em São Paulo x Santos (Foto: Divulgação Globo)

O clássico entre São Paulo e Santos, nesta sexta-feira (2), no Morumbis, teve uma decisão polêmica da arbitragem ainda no primeiro tempo. Aos 29 minutos, Ryan Francisco caiu na área após disputa com Lucas Veríssimo, e o árbitro inicialmente mandou o jogo seguir.

➡️Por que São Paulo x Santos acontece nesta sexta-feira, durante a Data Fifa? Entenda

Após revisão do VAR, porém, o juiz foi chamado ao monitor e marcou pênalti para o São Paulo. Paulo César de Oliveira, consultor de arbitragem da Globo, discordou da decisão e apontou que não houve infração na jogada.

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— Para mim, não houve pênalti — avaliou PC Oliveira durante a transmissão.

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Na avaliação do comentarista, Lucas Veríssimo estava atrás de Ryan Francisco no momento da disputa. Os dois jogadores tiveram contato enquanto brigavam pela posição, mas, para PC Oliveira, a ação não foi suficiente para caracterizar uma infração.

— A bola estava pingando na área. O Lucas Veríssimo está atrás do Ryan Francisco. Há um contato entre eles. Para mim, é uma briga por espaço normal — explicou o consultor.

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O árbitro, entretanto, mudou a decisão após assistir às imagens e assinalou a penalidade. Lucas Veríssimo recebeu cartão amarelo. Na cobrança, aos 33 minutos, Luciano assumiu a responsabilidade. O camisa 10 bateu no meio do gol, enquanto Diógenes caiu para um dos lados, colocando o São Paulo em vantagem no clássico.

Pouco depois, aos 35 minutos, o Santos respondeu. Cebolinha acionou Escobar pela esquerda, e o lateral cruzou para Gabigol, que cabeceou no canto e deixou tudo igual no Morumbis.

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