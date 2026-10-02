Pênalti não marcado em São Paulo x Santos gera revolta: 'Inacreditável'

Um lance polêmico gerou revolta durante o clássico entre São Paulo e Santos, nesta sexta-feira (2), no Morumbis, pelo Brasileirão. Aos 39 minutos do primeiro tempo, Iago recebeu passe de Luciano dentro da área e foi atingido pelo goleiro Diógenes após a tentativa de afastar a bola.

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O goleiro santista chegou primeiro na jogada e acertou a bola com um soco, mas, na sequência, atingiu Iago. Os jogadores do São Paulo pediram pênalti, mas a arbitragem entendeu que não houve infração e mandou o jogo seguir.

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A decisão rapidamente repercutiu entre os torcedores nas redes sociais, que questionaram a não marcação da penalidade.

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Veja a repercussão:

Confusão após o lance

A decisão provocou uma discussão entre os jogadores das duas equipes. Luciano foi tirar satisfação com Diógenes, e outros atletas se aproximaram, dando início a uma confusão no gramado. O atacante do São Paulo acabou advertido com cartão amarelo aos 40 minutos.

O lance aconteceu poucos minutos depois de outra polêmica envolvendo a arbitragem. Aos 29 minutos, Ryan Francisco caiu na área após disputa com Lucas Veríssimo, e o árbitro chegou a marcar pênalti após revisão do VAR. A decisão, contudo, também foi alvo de questionamentos durante a transmissão.