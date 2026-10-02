Pelé se despediu do Santos há exatamente 52 anos. No dia 2 de outubro de 1974, em um confronto contra a Ponte Preta, na Vila Belmiro, o eterno camisa 10 do Peixe realizava sua última partida pelo Alvinegro Praiano.

Aos 20 minutos da primeira etapa, Pelé pegou a bola, ajoelhou-se no centro do campo e ergueu os braços em direção aos torcedores. Na sequência, levantou e, cercado de repórteres e fotógrafos, deu a volta olímpica com a camisa na mão. Ali, no gramado da Vila Belmiro e contra a Ponte Preta, o tricampeão do mundo se despedia do clube que defendeu por cerca de 18 anos.

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Após anunciar sua saída do Santos, Pelé foi atuar no New York Cosmos, equipe dos Estados Unidos, entre 1975 e 1977. O adeus definitivo do camisa 10 ao futebol ocorreu há 49 anos, no dia 1º de outubro de 1977, em uma partida entre Cosmos e Santos, no Giants Stadium, em Nova York, sob os olhares de 75.646 espectadores.

O legado deixado pelo Rei

Edson Arantes do Nascimento nos deixou há quase quatro anos, após um mês de internação no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. A morte foi anunciada em 29 de dezembro de 2022, em decorrência de falência múltipla dos órgãos, resultado da progressão de um câncer de cólon.

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O Rei Pelé, que nasceu no dia 23 de outubro de 1940, estaria perto de completar 86 anos. O Único jogador a conquistar três Copas do Mundo, o filho de Dondinho, nasceu em Três Corações, Minas Gerais, mas chegou ao Santos aos 15 anos, vindo de Bauru, no interior de São Paulo.

O Alvinegro Praiano destacou que, dos 21 anos de carreira, 18 foram dedicados ao clube. Nesse período, Pelé marcou 1.091 gols e conquistou mais de 20 títulos, entre eles dois Mundiais, duas Libertadores, seis Campeonatos Brasileiros, dez Paulistas, entre outros.

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Pelé fez seu primeiro jogo pelo Santos no dia 7 de setembro (Foto: Reprodução)

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