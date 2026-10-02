Há 52 anos Pelé se despedia do Santos e jogava sua última partida pelo clube
Duelo contra a Ponte Preta marcou o adeus do Rei do Futebol com à camisa santista após 18 anos de história, 1.091 gols e mais de 20 títulos
Pelé se despediu do Santos há exatamente 52 anos. No dia 2 de outubro de 1974, em um confronto contra a Ponte Preta, na Vila Belmiro, o eterno camisa 10 do Peixe realizava sua última partida pelo Alvinegro Praiano.
Aos 20 minutos da primeira etapa, Pelé pegou a bola, ajoelhou-se no centro do campo e ergueu os braços em direção aos torcedores. Na sequência, levantou e, cercado de repórteres e fotógrafos, deu a volta olímpica com a camisa na mão. Ali, no gramado da Vila Belmiro e contra a Ponte Preta, o tricampeão do mundo se despedia do clube que defendeu por cerca de 18 anos.
Após anunciar sua saída do Santos, Pelé foi atuar no New York Cosmos, equipe dos Estados Unidos, entre 1975 e 1977. O adeus definitivo do camisa 10 ao futebol ocorreu há 49 anos, no dia 1º de outubro de 1977, em uma partida entre Cosmos e Santos, no Giants Stadium, em Nova York, sob os olhares de 75.646 espectadores.
O legado deixado pelo Rei
Edson Arantes do Nascimento nos deixou há quase quatro anos, após um mês de internação no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. A morte foi anunciada em 29 de dezembro de 2022, em decorrência de falência múltipla dos órgãos, resultado da progressão de um câncer de cólon.
O Rei Pelé, que nasceu no dia 23 de outubro de 1940, estaria perto de completar 86 anos. O Único jogador a conquistar três Copas do Mundo, o filho de Dondinho, nasceu em Três Corações, Minas Gerais, mas chegou ao Santos aos 15 anos, vindo de Bauru, no interior de São Paulo.
O Alvinegro Praiano destacou que, dos 21 anos de carreira, 18 foram dedicados ao clube. Nesse período, Pelé marcou 1.091 gols e conquistou mais de 20 títulos, entre eles dois Mundiais, duas Libertadores, seis Campeonatos Brasileiros, dez Paulistas, entre outros.
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