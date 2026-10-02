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Vasco recorre na Justiça e acelera disputa pelo Maracanã contra o Boca

Cruz-Maltino recorre ao TJ-RJ após suspensão do processo

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
02/10/2026 19:38
Supervisionado porMarcelo Velloso,
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Maracanã, antes de receber Vasco e Fluminense pela Copa do Brasil
Maracanã, antes de receber Vasco e Fluminense pela Copa do Brasil (Foto: Matheus Lima/Vasco)

O Vasco voltou à Justiça nesta sexta-feira (2) para tentar garantir o Maracanã como palco do confronto com o Boca Juniors, pela semifinal da Copa Sul-Americana. O clube recorreu da decisão que suspendeu o processo e pediu uma decisão urgente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), já que a indicação do estádio para a partida precisa ser feita até segunda-feira (5).

A ação do Vasco havia sido suspensa pela 2ª Vara Cível da Capital após a identificação de outro processo, movido por um torcedor vascaíno, com o mesmo objetivo de levar a partida para o Maracanã. A juíza Adriana Laia Franco considerou que a existência de duas ações poderia gerar insegurança jurídica.

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No recurso apresentado nesta sexta, o Vasco defende que os processos são independentes e que um deles não deveria deixar de ser analisado por causa da existência do outro. O clube também solicitou uma tutela de urgência para que o TJ-RJ tome uma decisão sobre o caso.

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Vasco jogou pela última vez no Maracanã, esse ano, em 5 de Setembro de 2026, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro
Vasco jogou pela última vez no Maracanã, esse ano, em 5 de Setembro de 2026, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Dikran Sahagian/Vasco)

Consórcio Fla-Flu se manifesta contra jogo do Vasco

O Consórcio Fla-Flu, responsável pela administração do Maracanã, apresentou argumentos contrários à realização do duelo entre Vasco e Boca Juniors no estádio. Flamengo e Fluminense alegam que a utilização do campo para a semifinal poderia prejudicar as condições do gramado.

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Segundo o consórcio, o Maracanã teria três partidas em um intervalo de cinco dias caso receba o confronto do Vasco, o que reduziria o período necessário para recuperação do campo. Outro fator citado foi a partida entre Baltimore Ravens e Dallas Cowboys, pela NFL, realizada no último domingo (27). O gramado do estádio começou a ser substituído no dia seguinte ao evento.

No documento apresentado à Justiça, o Consórcio Fla-Flu afirma que uma análise técnica apontou que o Maracanã estaria "impossibilitado de receber novos eventos esportivos em 2026".

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"Contudo, no lugar de resguardar o patrimônio público, a ação movida pelo Agravante tem potencial de resultar em graves prejuízos ao MARACANÃ, já que a utilização do estádio em desacordo com os critérios técnicos necessários para preservação do gramado importará danos ao próprio equipamento público que o Agravante diz querer proteger", completa.

O argumento também teria afetado planos do Flamengo. De acordo com o consórcio, o clube recebeu negativas para realizar no estádio uma partida comemorativa pelos 45 anos do título mundial e também o tradicional Jogo das Estrelas, organizado por Zico em dezembro.

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Torcedor aponta contradições

O torcedor vascaíno responsável pela ação popular também se manifestou após o posicionamento do Consórcio Fla-Flu. Ele contestou os argumentos apresentados e citou o calendário de partidas do Maracanã ao longo de 2026.

Na manifestação, o torcedor também apontou que o Maracanã terá outros períodos curtos entre partidas nas próximas semanas, mesmo que o Vasco não esteja entre os times envolvidos.

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"A própria nota registra "o intervalo de apenas dois dias entre as partidas de 26 e 28 de outubro, que restringe o período disponível para intervenções e recuperação". E o calendário o mantém mesmo assim. O gramado novo, portanto, segundo os técnicos da Agravada, suporta sete partidas em vinte dias, inclusive com 48 horas de intervalo, desde que sejam de Flamengo e Fluminense. A partida do Vasco em 20/10 ficaria a exatas 48 horas de 18/10 e de 22/10, o mesmo intervalo que a Agravada aceita oito dias depois para os seus controladores", escreveu.

A defesa argumenta que o próprio calendário prevê partidas com apenas dois dias de intervalo entre os jogos de Flamengo e Fluminense. Dessa forma, questiona a justificativa de que a presença do Vasco no dia 20 de outubro comprometeria a recuperação do gramado.

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Vasco x Boca Juniors

Vasco e Boca Juniors se enfrentam no dia 20 de outubro, pela semifinal da Copa Sul-Americana. O local da partida ainda depende da definição judicial e precisa ser informado dentro do prazo estabelecido para a competição.

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