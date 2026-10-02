Flamengo tem calendário pesado com decisões no mês de outubro

O Flamengo terá um mês de outubro decisivo para os rumos da temporada. Após o retorno da Data Fifa, o Rubro-Negro disputará sete partidas que envolvem a reta final do Campeonato Brasileiro e a semifinal da Libertadores. A sequência inclui dois clássicos cariocas, confrontos na briga pelo título nacional e a disputa por uma vaga na decisão continental.

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A maratona começa no dia 8, quando o Flamengo visita o Santos, pela 29ª rodada do Brasileirão. A partida será disputada às 19h30, na Vila Belmiro, em Santos. Três dias depois, o Rubro-Negro volta ao Rio de Janeiro para enfrentar o Fluminense, no Maracanã, pela 30ª rodada, às 17h30.

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O clássico será o primeiro de dois confrontos estaduais do mês. No dia 29, pela 33ª rodada do Brasileirão, o Flamengo encara o Vasco, ainda com local a definir. O duelo está marcado para as 20h e fecha a agenda rubro-negra em outubro.

Semifinal da Libertadores no meio da sequência

Entre os clássicos e os compromissos pelo Brasileirão, o Flamengo terá a principal decisão do mês. No dia 15, o time enfrenta o Estudiantes, da Argentina, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores. A partida será às 21h30, no estádio UNO, em La Plata.

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Uma semana depois, no dia 22, será a vez do confronto de volta. Flamengo e Estudiantes se enfrentam às 21h30, no Maracanã, em duelo que definirá um dos finalistas da Libertadores.

A semifinal ficará entre duas partidas importantes pelo Campeonato Brasileiro. Depois de enfrentar o Fluminense, o Flamengo visita o Bahia no dia 18, às 18h30, na Fonte Nova, pela 31ª rodada.

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Reta final do Brasileirão

Além dos clássicos contra Fluminense e Vasco, o calendário de outubro reserva ao Flamengo um confronto com o Atlético-MG. O duelo será realizado no dia 26, às 20h, no Maracanã, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Dessa forma, o Flamengo terá cinco compromissos pelo Brasileirão e dois pela Libertadores ao longo do mês. A sequência começa fora de casa, passa por três partidas no Maracanã e inclui viagens para Santos, La Plata e Salvador.

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Flamengo enfrentou o Estudiantes na fase de grupos da Libertadores 2026 (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Jogos do Flamengo em Outubro

08/10 (quinta-feira) - 19h30 - Santos x Flamengo - Brasileirão (29ª rodada) - Vila Belmiro; 11/10 (domingo) - 17h30 - Flamengo x Fluminense - Brasileirão (30ª rodada) - Maracanã; 15/10 (quinta-feira) - 21h30 - Estudiantes x Flamengo - Libertadores (semifinal - ida) - UNO; 18/10 (domingo) - 18h30 - Bahia x Flamengo - Brasileirão (31ª rodada) - Fonte Nova; 22/10 (quinta-feira) - 21h30 - Flamengo x Estudiantes - Libertadores (semifinal - volta) - Maracanã; 26/10 (segunda-feira) - 20h - Flamengo x Atlético-MG - Brasileirão (32ª rodada) - Maracanã; 29/10 (quinta-feira) - 20h - Vasco x Flamengo - Brasileirão (33ª rodada) - Local a definir.

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