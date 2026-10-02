Sem Calleri, São Paulo está escalado para jogo contra o Santos; veja

O São Paulo está escalado para o confronto contra o Santos, previsto para acontecer às 20h (de Brasília), desta sexta-feira (2). O duelo é válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, que foi atrasada anteriormente.

O Tricolor chega de vitória contra o Internacional, dentro de casa, pelo placar de 1 a 0. Confronto aconteceu no dia 19 de setembro. Em caso de vitória, o São Paulo chega a 39 pontos e ocupa a 8ª colocação, ultrapassando o Santos, adversário do jogo de hoje.

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Por outro lado, em caso de vitória alvinegra, o Peixe vai para 41 pontos e passa o Atlético-MG na 7.ª posição da tabela.

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Escalação do São Paulo para confronto contra o Santos

O São Paulo chega com força máxima para o clássico SanSão. Dorival Júnior não poderá contar com Jonathan Calleri, que recebeu o terceiro amarelo contra o Internacional e cumpre suspensão automática. Cauly e Djhordney não estão presentes na lista de relacionados. Durante o aquecimento pré-jogo, o goleiro Rafael sentiu dores na coluna e estará de fora também.

A escalação tricolor conta com: Coronel; Pedro Lima, Arboleda, Rafael Tolói e Iago; Pablo Maia, Marcos Antônio e Bobadilla; Artur, Luciano e Ryan Francisco.

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Pablo Maia começará São Paulo x Santos como titular (Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

Como chegam as equipes?

São Paulo

O São Paulo volta a campo após mais de dez dias sem jogar por conta da Data Fifa. Na última partida válida pelo Brasileirão, o Tricolor venceu o Internacional por 1 a 0 e chegou à 11ª colocação, com 36 pontos no campeonato nacional. Das últimas cinco partidas no torneio, o clube da capital conta com três vitórias e duas derrotas.

Do lado do técnico Dorival Júnior, o comandante não poderá contar com peças fundamentais do time titular. Por outro lado, o período de treinos na Data Fifa serviu para recuperar atletas que reforçam o elenco no restante da temporada.

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Principal desfalque no ataque de Dorival Júnior é o centroavante Calleri. O argentino cumpre suspensão automática após levar o terceiro cartão amarelo na vitória por 1 a 0 sobre o Internacional. Além dele, o meio-campista Djhordney, convocado para a Seleção Brasileira Sub-20, não foi liberado pela CBF e fica fora do clássico. No departamento médico, Domingos Duarte e Aurélio Buta também estão descartados.

A boa notícia no CT da Barra Funda é o retorno de Bobadilla. Recuperado de lesão no ligamento colateral medial do joelho direito, o meio-campista treina sem limitações e fica à disposição para o San-São.

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Santos

Por outro lado, o Santos chega ao confronto contra o São Paulo na 8ª colocação, com 38 pontos, e buscando manter uma sequência positiva da equipe fora de casa. Das últimas quatro partidas do clube distante da Vila Belmiro pelo Brasileirão, o Peixe venceu todas.

O técnico Cuca terá algumas baixas confirmadas para o clássico, como Gabriel Bontempo e Luan Peres. O primeiro está com a Seleção Brasileira disputando os amistosos pela primeira vez, enquanto o segundo cumprirá suspensão em razão do terceiro cartão amarelo.

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Já Coutinho vem agradando à comissão técnica e deve ser relacionado para o San-São. Além dele, a comissão técnica deve ter outros dois reforços entre os relacionados para o clássico: Willian Arão e Barreal.

Neymar, por outro lado, segue fora, mas já está realizando atividade com a equipe e continua em processo de transição física devido a uma lesão tipo 2B no reto anterior da coxa direita, sofrida no duelo contra o Palmeiras, em 2 de setembro, pela Copa do Brasil.