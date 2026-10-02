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Cuca deixa Coutinho no banco e escala o Santos para pegar o São Paulo; veja quem joga

Clássico acontece às 20h (de Brasília), no Morumbis, em jogo atrasado da 21ª rodada do Brasileirão

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
02/10/2026 19:07
Atualizado há 1 hora
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O técnico Cuca na derrota do Santos para o Altético-MG na Sul-Americana
Cuca, técnico do Santos (Foto: Reinaldo Campos/ Santos)

O Santos está pronto para enfrentar o São Paulo logo mais, às 20h (de Brasília), em jogo atrasado da 21ª rodada do Brasileirão, no Morumbis. O técnico Cuca terá, no banco de reservas, um reforço importante em busca de sua quinta vitória seguida na competição: o meia Philippe Coutinho foi relacionado pela primeira vez e está à disposição.

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Além da possível estreia do camisa 11 santista, o time terá o retorno de Willian Arão e  Álvaro Barreal. No entanto, Neymar e Luan Peres estão fora.

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A 10 rodadas do fim da competição, o Santos, que tem 38 pontos e ocupa a oitava posição na tabela, busca encostar nos primeiros colocados em busca de terminar o campeonato com uma vaga na pré-Libertadores, uma missão animadora olhando para as recentes vitórias e também com os reforços que chegaram nesta janela de transferências.

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Escalação do Santos:

Diógenes; Rodinei, Willian Arão, Lucas Veríssimo e Escobar; Oliva, Arthur, Lima e Barreal; Everton Cebolinha e Gabigol.

Pendurados: Gabriel Brazão, João Paulo, Gabriel Menino, Willian Arão, Rollheiser e Thaciano.

Desfalques: Luan Peres (suspenso), Gabriel Brazão (cirurgia no ombro esquerdo), Neymar (lesão muscular na coxa direita), Vinícius Lira (lesão no joelho esquerdo), Caballero (Seleção Paraguaia), Miguelito (Seleção Boliviana), Gabriel Bontempo (Seleção Brasileira), João Pedro (Seleção Brasileira Sub-20) e João Ananias (Seleção Brasileira Sub-20).

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Luan Peres e Bontempo não estarão no duelo entre São Paulo e Santos (Foto: Oswaldo Forte /Fotoarena/Folhapress)
(Foto: Oswaldo Forte /Fotoarena/Folhapress)

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