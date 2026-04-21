Veja gols em Grêmio x Confiança: Carlos Vinícius abre o placar e Amuzu amplia

O Grêmio está vencendo o Confiança-SE nesta terça-feira (21), na Arena do Grêmio, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. Apesar do primeiro tempo de domínio total da equipe Tricolor, o gol de Carlos Vinícius saiu na segunda etapa.

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Gabriel Mec avança pela direita, invade a área e rola para Braithwaite. Ele chuta rasteiro, e Carlos Vinícius desvia na pequena área para o fundo das redes.

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Veja o gol:

Na insistência, o Tricolor marca o segundo. Arthur conduz pelo meio e toca para Amuzu, que corta para o pé direito, bate e tira de Rafael Pascoal.

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Veja o segundo gol:

Como foi o primeiro tempo?

A primeira parte do confronto foi de domínio territorial do Grêmio, que teve mais de 60% da posse de bola e assumiu uma postura mais ofensiva. Porém, a equipe tricolor esbarrou em um Confiança bem postado defensivamente, e não criou tantas oportunidades claras. A melhor delas veio aos 13 minutos, com três finalizações seguidas: Gabriel Mec parou em Rafael Pascoal, Enamorado acertou a trave, e Carlos Vinícius chutou para fora. Aos poucos, o Confiança tentou entrar mais no jogo, apostando em rápidas escapadas. Mas aos 37 minutos, após acertar Gabriel Mec com o pé alto, Ícaro foi expulso e deixou o Dragão com um a menos. Ainda assim, o time sergipano teve chance claríssima com PK, que recebeu livre na área em rápido contra ataque, mas mandou para fora.

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Tudo sobre Grêmio x Confiança-SE (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Grêmio 🆚 Confiança-SE

5ª fase – Copa do Brasil

📆 Data e horário: terça-feira, 21 de abril, às 19h30 (de Brasília).

📍 Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS).

👁️ Onde assistir: Amazon Prime Video (streaming). 🕴️ Árbitro: João Vitor Gobi (SP)

🚩 Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa (SP) e Evandro de Melo Lima (SP)

📺 VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

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