Bastidores de vitória do Cruzeiro contra o Grêmio destacam orientação de Romero: 'Jogar no nosso ritmo'

O Cruzeiro divulgou, na manhã desta segunda-feira (20), o vídeo dos bastidores da vitória por 2 a 0 contra o Grêmio. Na produção, Lucas Romero, liderança do grupo, orienta os jogadores a se impor dentro de campo contra o Tricolor.

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– Concentrado, vamos fazer um jogo inteligente. A gente vai jogar no nosso ritmo. Tem que ter tranquilidade, paciência, mas acima de tudo, inteligentes. Temos que voltar a ganhar. Mentalidade! Juntos, o tempo todo – destacou Romero no vestiário.

– Vocês sabem fazer bem feito. Divirtam-se aproveitem a oportunidade, é mais uma oportunidade. Fazer bem feito lá dentro – orientou o técnico Artur Jorge.

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Terminada a partida, o autor do primeiro gol do Cruzeiro, Christian, destacou que a equipe finalmente conseguiu deixar a zona de rebaixamento.

– Saímos da zona de rebaixamento para nunca mais voltar. Feliz pelo gol, agora é seguir crescendo na competição – disse.

Cruzeiro x Grêmio

O Cruzeiro venceu o Grêmio por 2 a 0 no Mineirão na noite deste sábado (18), pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A segunda vitória seguida da Raposa na competição fez a equipe deixar a zona de rebaixamento. Os gols foram marcados por Christian e Lucas Romero.

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Cruzeiro x Grêmio, no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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Com o resultado, o Cabuloso chegou a 13 pontos e à 16ª colocação, deixando a zona de rebaixamento e empurrando o Corinthians para o 17º lugar. Já o Grêmio segue com 13 pontos, na 14ª posição.

Na próxima rodada, a Raposa enfrenta o Remo, fora de casa, no sábado (25), às 18h30 (de Brasília). Antes, o time comandado por Artur Jorge joga contra o Goiás, pela Copa do Brasil. Enquanto isso, o Tricolor recebe o Confiança pela Copa do Brasil, e o Coritiba, no domingo (26), às 16h (de Brasília).

Cruzeiro x Goiás

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