Palmeiras e Flamengo lideram lista de jogadores mais caros da Copa do Brasil; veja top dez
Lista tem atletas de seis times diferentes da Série A; confira os nomes e os valores de mercado
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A quinta fase da Copa do Brasil começa nesta terça-feira (21), com cinco dos 16 confrontos da etapa. Em 2026, o torneio passa a contar com um novo formato, incluindo mais uma fase de mata-mata, implementada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).
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Entre os 32 clubes que disputam esta fase, Palmeiras e Flamengo se destacam por concentrarem os elencos mais valiosos da competição. Os dois times, inclusive, lideram o ranking dos jogadores com maior valor de mercado.
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De acordo com dados da plataforma "Transfermarkt", especializada na avaliação financeira de atletas e clubes, o atacante Vitor Roque, do Palmeiras, lidera a lista, avaliado em 38 milhões de euros (R$ 222 milhões). Na sequência aparece o meia Lucas Paquetá, do Flamengo, com valor estimado em 35 milhões de euros (R$ 205 milhões).
O Palmeiras domina o ranking, com cinco jogadores entre os dez mais valiosos: além de Vitor Roque, aparecem Flaco López (22 milhões de euros), Jhon Arias, Andreas Pereira e Allan (todos avaliados em 15 milhões de euros). Somados, os atletas do clube paulista alcançam 105 milhões de euros (R$ 615 milhões).
Já o Flamengo conta com quatro nomes na lista: Lucas Paquetá, Pedro e Samuel Lino (avaliados em 17 milhões de euros), além de Arrascaeta (15 milhões de euros). Juntos, os jogadores rubro-negros totalizam 84 milhões de euros (R$ 492 milhões).
O Corinthians aparece na terceira posição entre os clubes com atletas mais valiosos, somando 63 milhões de euros (R$ 369 milhões) com Yuri Alberto, Breno Bidon e André. Na sequência, o Cruzeiro reúne 46 milhões de euros (R$ 269 milhões) com Kaio Jorge e Gerson.
Botafogo e Fluminense completam a lista, com um representante cada: Danilo (24 milhões de euros) e Martinelli (16 milhões de euros), respectivamente.
Veja os atletas mais caros da Copa do Brasil
- Vitor Roque (Palmeiras) - 38 milhões de euros (R$ 222 milhões)
- Lucas Paquetá (Flamengo) - 35 milhões de euros (R$ 205 milhões)
- Kaio Jorge (Cruzeiro) - 26 milhões de euros (R$ 152 milhões)
- Yuri Alberto (Corinthians) - 25 milhões de euros (R$ 146 milhões)
- Danilo (Botafogo) - 24 milhões de euros (R$ 140 milhões)
- Breno Bidon e Flaco López (Corinthians e Palmeiras) - 22 milhões de euros (R$ 128 milhões)
- Gerson (Cruzeiro) - 20 milhões de euros (R$ 117 milhões)
- Samuel Lino e Pedro (Flamengo) - 17 milhões de euros (R$ 99 milhões)
- Martinelli e André (Fluminense e Corinthians) - 16 milhões de euros (R$ 94 milhões)
- Arrascaeta, Jhon Arias, Andreas Pereira e Allan - 15 milhões de euros (R$ 88 milhões)
Times com os atletas mais caros
- Palmeiras: Vitor Roque, Flaco López, Jhon Arias, Andreas Pereira e Allan | 105 milhões de euros (R$ 615 milhões)
- Flamengo: Lucas Paquetá, Pedro, Samuel Lino e Arrascaeta | 84 milhões de euros (R$ 492 milhões)
- Corinthians: Yuri Alberto, Breno Bidon e André | 63 milhões de euros (R$ 369 milhões)
- Cruzeiro: Kaio Jorge e Gerson | 46 milhões de euros (R$ 269 milhões)
- Botafogo: Danilo | 24 milhões de euros (R$ 140 milhões)
- Fluminense: Martinelli | 16 milhões de euros (R$ 94 milhões)
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