A quinta fase da Copa do Brasil começa nesta terça-feira (21), com cinco dos 16 confrontos da etapa. Em 2026, o torneio passa a contar com um novo formato, incluindo mais uma fase de mata-mata, implementada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

continua após a publicidade

Entre os 32 clubes que disputam esta fase, Palmeiras e Flamengo se destacam por concentrarem os elencos mais valiosos da competição. Os dois times, inclusive, lideram o ranking dos jogadores com maior valor de mercado.

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

De acordo com dados da plataforma "Transfermarkt", especializada na avaliação financeira de atletas e clubes, o atacante Vitor Roque, do Palmeiras, lidera a lista, avaliado em 38 milhões de euros (R$ 222 milhões). Na sequência aparece o meia Lucas Paquetá, do Flamengo, com valor estimado em 35 milhões de euros (R$ 205 milhões).

continua após a publicidade

O Palmeiras domina o ranking, com cinco jogadores entre os dez mais valiosos: além de Vitor Roque, aparecem Flaco López (22 milhões de euros), Jhon Arias, Andreas Pereira e Allan (todos avaliados em 15 milhões de euros). Somados, os atletas do clube paulista alcançam 105 milhões de euros (R$ 615 milhões).

Já o Flamengo conta com quatro nomes na lista: Lucas Paquetá, Pedro e Samuel Lino (avaliados em 17 milhões de euros), além de Arrascaeta (15 milhões de euros). Juntos, os jogadores rubro-negros totalizam 84 milhões de euros (R$ 492 milhões).

continua após a publicidade

O Corinthians aparece na terceira posição entre os clubes com atletas mais valiosos, somando 63 milhões de euros (R$ 369 milhões) com Yuri Alberto, Breno Bidon e André. Na sequência, o Cruzeiro reúne 46 milhões de euros (R$ 269 milhões) com Kaio Jorge e Gerson.

Botafogo e Fluminense completam a lista, com um representante cada: Danilo (24 milhões de euros) e Martinelli (16 milhões de euros), respectivamente.

Veja os atletas mais caros da Copa do Brasil

1 . Vitor Roque (Palmeiras) - 38 milhões de euros (R$ 222 milhões) 2 . Lucas Paquetá (Flamengo) - 35 milhões de euros (R$ 205 milhões) 3 . Kaio Jorge (Cruzeiro) - 26 milhões de euros (R$ 152 milhões) 4 . Yuri Alberto (Corinthians) - 25 milhões de euros (R$ 146 milhões) 5 . Danilo (Botafogo) - 24 milhões de euros (R$ 140 milhões) 6 . Breno Bidon e Flaco López (Corinthians e Palmeiras) - 22 milhões de euros (R$ 128 milhões) 7 . Gerson (Cruzeiro) - 20 milhões de euros (R$ 117 milhões) 8 . Samuel Lino e Pedro (Flamengo) - 17 milhões de euros (R$ 99 milhões) 9 . Martinelli e André (Fluminense e Corinthians) - 16 milhões de euros (R$ 94 milhões) 10 . Arrascaeta, Jhon Arias, Andreas Pereira e Allan - 15 milhões de euros (R$ 88 milhões)

Times com os atletas mais caros

1 . Palmeiras: Vitor Roque, Flaco López, Jhon Arias, Andreas Pereira e Allan | 105 milhões de euros (R$ 615 milhões) 2 . Flamengo: Lucas Paquetá, Pedro, Samuel Lino e Arrascaeta | 84 milhões de euros (R$ 492 milhões) 3 . Corinthians: Yuri Alberto, Breno Bidon e André | 63 milhões de euros (R$ 369 milhões) 4 . Cruzeiro: Kaio Jorge e Gerson | 46 milhões de euros (R$ 269 milhões) 5 . Botafogo: Danilo | 24 milhões de euros (R$ 140 milhões) 6 . Fluminense: Martinelli | 16 milhões de euros (R$ 94 milhões)