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Palmeiras e Flamengo lideram lista de jogadores mais caros da Copa do Brasil; veja top dez

Lista tem atletas de seis times diferentes da Série A; confira os nomes e os valores de mercado

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Vinicius Barbosa Harfush
São Paulo (SP)
Dia 21/04/2026
08:15
Atualizado há 4 minutos
elenco palmeiras time jogadores
imagem cameraPalmeiras é o time que mais atletas valiosos no top dez da Copa do Brasil. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)
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A quinta fase da Copa do Brasil começa nesta terça-feira (21), com cinco dos 16 confrontos da etapa. Em 2026, o torneio passa a contar com um novo formato, incluindo mais uma fase de mata-mata, implementada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

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Entre os 32 clubes que disputam esta fase, Palmeiras e Flamengo se destacam por concentrarem os elencos mais valiosos da competição. Os dois times, inclusive, lideram o ranking dos jogadores com maior valor de mercado.

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De acordo com dados da plataforma "Transfermarkt", especializada na avaliação financeira de atletas e clubes, o atacante Vitor Roque, do Palmeiras, lidera a lista, avaliado em 38 milhões de euros (R$ 222 milhões). Na sequência aparece o meia Lucas Paquetá, do Flamengo, com valor estimado em 35 milhões de euros (R$ 205 milhões).

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O Palmeiras domina o ranking, com cinco jogadores entre os dez mais valiosos: além de Vitor Roque, aparecem Flaco López (22 milhões de euros), Jhon Arias, Andreas Pereira e Allan (todos avaliados em 15 milhões de euros). Somados, os atletas do clube paulista alcançam 105 milhões de euros (R$ 615 milhões).

Já o Flamengo conta com quatro nomes na lista: Lucas Paquetá, Pedro e Samuel Lino (avaliados em 17 milhões de euros), além de Arrascaeta (15 milhões de euros). Juntos, os jogadores rubro-negros totalizam 84 milhões de euros (R$ 492 milhões).

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O Corinthians aparece na terceira posição entre os clubes com atletas mais valiosos, somando 63 milhões de euros (R$ 369 milhões) com Yuri Alberto, Breno Bidon e André. Na sequência, o Cruzeiro reúne 46 milhões de euros (R$ 269 milhões) com Kaio Jorge e Gerson.

Botafogo e Fluminense completam a lista, com um representante cada: Danilo (24 milhões de euros) e Martinelli (16 milhões de euros), respectivamente.

Veja os atletas mais caros da Copa do Brasil

    1.
  1. Vitor Roque (Palmeiras) - 38 milhões de euros (R$ 222 milhões)
    2. 2.
  2. Lucas Paquetá (Flamengo) - 35 milhões de euros (R$ 205 milhões)
    3. 3.
  3. Kaio Jorge (Cruzeiro) - 26 milhões de euros (R$ 152 milhões)
    4. 4.
  4. Yuri Alberto (Corinthians) - 25 milhões de euros (R$ 146 milhões)
    5. 5.
  5. Danilo (Botafogo) - 24 milhões de euros (R$ 140 milhões)
    6. 6.
  6. Breno Bidon e Flaco López (Corinthians e Palmeiras) - 22 milhões de euros (R$ 128 milhões)
    7. 7.
  7. Gerson (Cruzeiro) - 20 milhões de euros (R$ 117 milhões)
    8. 8.
  8. Samuel Lino e Pedro (Flamengo) - 17 milhões de euros (R$ 99 milhões)
    9. 9.
  9. Martinelli e André (Fluminense e Corinthians) - 16 milhões de euros (R$ 94 milhões)
    10. 10.
  10. Arrascaeta, Jhon Arias, Andreas Pereira e Allan - 15 milhões de euros (R$ 88 milhões)

Times com os atletas mais caros

    1.
  1. Palmeiras: Vitor Roque, Flaco López, Jhon Arias, Andreas Pereira e Allan | 105 milhões de euros (R$ 615 milhões)
    2. 2.
  2. Flamengo: Lucas Paquetá, Pedro, Samuel Lino e Arrascaeta | 84 milhões de euros (R$ 492 milhões)
    3. 3.
  3. Corinthians: Yuri Alberto, Breno Bidon e André | 63 milhões de euros (R$ 369 milhões)
    4. 4.
  4. Cruzeiro: Kaio Jorge e Gerson | 46 milhões de euros (R$ 269 milhões)
    5. 5.
  5. Botafogo: Danilo | 24 milhões de euros (R$ 140 milhões)
    6. 6.
  6. Fluminense: Martinelli | 16 milhões de euros (R$ 94 milhões)
Palmeiras e Flamengo lideram lista de jogadores mais caros da Copa do Brasil; veja top dez
Vitor Roque é o mais valioso entre todos que disputam a Copa do Brasil. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

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