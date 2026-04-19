Torcida do Grêmio manda recado a Luís Castro após derrota para o Cruzeiro
Tricolor perdeu por 2 a 0 no Mineirão
- Matéria
- Mais Notícias
O Grêmio perdeu para o Cruzeiro, na noite deste sábado (18), em jogo válido pela 12° rodada do Campeonato Brasileiro. Nas redes sociais, torcedores do Tricolor Gaúcho mandaram recados a Luis Castro após a derrota.
Preocupa? Técnico do Chelsea atualiza situação de Estêvão: ‘Devastador’
Futebol Internacional
Lingard vira assunto após Vitória x Corinthians: ‘Impressionante’
Fora de Campo
Gerson vira assunto durante Cruzeiro x Grêmio: ‘Na cara do gol’
Fora de Campo
➡️Preocupa? Técnico do Chelsea fala sobre situação de Estêvão: 'Devastador'
A segunda vitória seguida da Raposa na competição fez a equipe deixar a zona de rebaixamento. Os gols foram marcados por Christian e Lucas Romero. O Grêmio segue com 13 pontos, na 14° posição do Campeonato Brasileiro.
➡️Torcida do São Paulo manda recado a Roger Machado após derrota
Nas redes sociais, torcedores do Grêmio criticaram o técnico Luís Castro depois da derrota no Mineirão. Veja os comentários abaixo:
Veja comentários sobre o treinador
Como foi a derrota do Grêmio
Dentro de casa, o Cruzeiro teve as primeiras grandes chances na partida. Aos 11 minutos, em contra-ataque, Matheus Pereira cortou a defesa e chutou no canto esquerdo para boa defesa de Weverton. Do outro lado, o Grêmio buscava responder em contra-ataques.
🔥 Clique para entrar no grupo gratuito de Tips do Lance! e acompanhar no WhatsApp as melhores Tips, SuperOdds e múltiplas do dia
Na volta dos vestiários, o Cruzeiro seguiu melhor e precisou apenas de seis minutos para abrir o placar. Gerson recebeu na entrada da área, avançou buscando o lado esquerdo e passou para Christian chutar no canto esquerdo e fazer 1 a 0 no Grêmio.
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Mesmo com a vantagem, o Cabuloso seguiu na pressão e criando chances perigosas. A pressão rendeu o segundo tento aos 22 minutos, quando Matheus Pereira recebeu na direita, cortou para o meio, segurou a marcação e passou para Lucas Romero, aniversariante do dia, chutar no canto esquerdo e fazer 2 a 0 no Grêmio.
🤑 Aposte em gols de Grêmio e Cruzeiro! Clique aqui e saiba mais! É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias