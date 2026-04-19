Torcida do Grêmio manda recado a Luís Castro após derrota para o Cruzeiro

O Grêmio perdeu para o Cruzeiro, na noite deste sábado (18), em jogo válido pela 12° rodada do Campeonato Brasileiro. Nas redes sociais, torcedores do Tricolor Gaúcho mandaram recados a Luis Castro após a derrota.

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A segunda vitória seguida da Raposa na competição fez a equipe deixar a zona de rebaixamento. Os gols foram marcados por Christian e Lucas Romero. O Grêmio segue com 13 pontos, na 14° posição do Campeonato Brasileiro.

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Nas redes sociais, torcedores do Grêmio criticaram o técnico Luís Castro depois da derrota no Mineirão. Veja os comentários abaixo:

Cruzeiro x Grêmio, no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Veja comentários sobre o treinador

Como foi a derrota do Grêmio

Dentro de casa, o Cruzeiro teve as primeiras grandes chances na partida. Aos 11 minutos, em contra-ataque, Matheus Pereira cortou a defesa e chutou no canto esquerdo para boa defesa de Weverton. Do outro lado, o Grêmio buscava responder em contra-ataques.

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Na volta dos vestiários, o Cruzeiro seguiu melhor e precisou apenas de seis minutos para abrir o placar. Gerson recebeu na entrada da área, avançou buscando o lado esquerdo e passou para Christian chutar no canto esquerdo e fazer 1 a 0 no Grêmio.

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Mesmo com a vantagem, o Cabuloso seguiu na pressão e criando chances perigosas. A pressão rendeu o segundo tento aos 22 minutos, quando Matheus Pereira recebeu na direita, cortou para o meio, segurou a marcação e passou para Lucas Romero, aniversariante do dia, chutar no canto esquerdo e fazer 2 a 0 no Grêmio.

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