Veja gols em Chapecoense x Botafogo: Bolasie vira o confronto
Donos da casa vencem por 2 a 0
- Matéria
- Mais Notícias
Chapecoense e Botafogo se enfrentam pela segunda partida da fase de 16 avos de final da Copa do Brasil. O Glorioso venceu em casa no jogo de ida e nesta quinta-feira (14) visita o Verdão do Oeste em busca da classificação para as oitavas.
Relacionadas
➡️Chapecoense x Botafogo: onde assistir ao confronto pela Copa do Brasil
O primeiro gol da partida saiu aos 20 minutos da primeira etapa, com um chute de rara felicidade do atacante Martcinho, que acertou o ângulo esquerdo do goleiro Neto. Com o tento, os donos da casa empataram o confronto.
Aos 50 minutos do primeiro tempo, Yannick Bolasie recebeu cruzamento da direita e, de cabeça, ampliou para a Chapecoense.
Vejas o gols:
Escalação do Botafogo: Franclim Carvalho faz mudanças para enfrentar a Chapecoense
Franclim Carvalho apostou em algumas mudanças no time titular do Botafogo para enfrentar a Chapecoense, na Arena Condá, pelo jogo de volta da 5ª fase da Copa do Brasil. Allex Telles, líder e referência técnica do elenco, começa a partida no banco de reservas. Com a ausência de Ferraresi, o zagueiro Bastos retorna ao time titular.
➡️ Simule os jogos do seu time no Brasileirão!
Assim, o Botafogo vai a campo com: Neto, Vitinho, Bastos, Barboza (C), Marçal, Edenilson, Medina, Danilo, Montoro, Júnior Santos, Arthur Cabral.
💊Desfalques:
Matheus Martíns sofreu um estiramento muscular durante o empate entre Botafogo e Atlético-MG. Além do atacante brasileiro, o venezuelano Nahuel Ferraresi e o uruguaio Mateo Ponte também não apareceram entre os relacionados.
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
✅ FICHA TÉCNICA
CHAPECOENSE X BOTAFOGO
COPA DO BRASIL - 5ª FASE (VOLTA)
📆 Data e horário: quinta-feira, 14 de maio de 2026, às 18h (de Brasília)
📍 Local: Arena Condá
📺 Onde assistir: SportTV e Premiere
🟨 Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda
🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Douglas Pagung (ES)
🖥️ VAR: Daiane Muniz (SP)
🤑 Aposte em jogos da Copa do Brasil Clique aqui e saiba mais!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias