Torcida Organizada do São Paulo protesta no CT e conversa com os jogadores

Membros da Independente, principal torcida organizada do São Paulo, fizeram um protesto na tarde desta quinta-feira (14) em frente ao SuperCT. O grupo retornava da caravana em Caxias do Sul, onde acompanhou a eliminação da equipe na Copa do Brasil.

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As cobranças da torcida foram direcionadas ao diretor executivo de futebol, Rui Costa, e também houve pedido de diálogo com lideranças do elenco. No momento da manifestação, o time estava em reapresentação no centro de treinamento.

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Com a presença de segurança reforçada e da polícia, os torcedores se reuniram na entrada do local e conversaram com representantes da torcida. Entre os jogadores, Calleri foi quem assumiu a linha de frente da conversa.

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Cobrança da organizada aos atletas em frente ao CT da Barra Funda



🎥 @feoliveira_propic.twitter.com/rmsOmfXNvA — Marketing SPFC (@Marketing_spfc) May 14, 2026

Torcida foi protestar na porta do CT do São Paulo (Foto: Reprodução/ @feoliveira_pro)

Entenda a pressão da torcida do São Paulo em cima de Rui Costa

Rui Costa está em Florianópolis, com Rafinha, em negociações com Dorival Júnior. Quando a pressão em cima de Roger cresceu, muito se falava sobre uma demissão do treinador ser associada a uma demissão de Rui, uma vez que a vinda do técnico também teve influência do diretor. Após a eliminação contra o Juventude, Rui Costa respondeu perguntas e esclareceu sua situação. Nas suas palavras, seu futuro está nas mãos de Harry Massis.

- Estou aqui perante o torcedor para dar as devidas explicações, justificar nossas ações e projetar o futuro. Se essa for a decisão do Harry Massis, seguirei trabalhando incansavelmente, como faço todos os dias, ao lado do meu companheiro de profissão no dia a dia. Estou aqui hoje legitimado por ele. Conversei com o presidente, e ele pediu que eu viesse aqui hoje. Portanto, minha preocupação não é com manutenção de emprego, e sim em estar aqui dando explicações ao torcedor do São Paulo - explicou sobre seu futuro.