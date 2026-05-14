Botafogo anuncia novo Diretor Geral da SAF
Eduardo Iglesias assume cargo que era ocupado interinamente por Durcesio Mello
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O Botafogo anunciou nesta quinta-feira a nomeação de Eduardo Iglesias como novo Diretor Geral da SAF do clube. A definição ocorreu durante Assembleia Geral Extraordinária realizada na manhã desta quinta-feira (14), entre os acionistas da sociedade anônima.
Iglesias assume o cargo que vinha sendo ocupado interinamente por Durcesio Mello e chega com forte respaldo interno após participação ativa no processo de estruturação da SAF alvinegra nos últimos anos. O economista teve atuação destacada em projetos de internacionalização da marca do clube, negociações de atletas e no reposicionamento do Botafogo no mercado do futebol.
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Em sua primeira declaração como Diretor Geral, Iglesias destacou o tamanho da responsabilidade no novo desafio e demonstrou confiança no trabalho coletivo para recolocar o clube em trajetória de crescimento.
— Estou muito feliz e honrado com o desafio recebido. Tenho consciência da responsabilidade e da importância desse momento para o Botafogo, além do trabalho árduo que teremos pela frente. Estou convicto de que, com dedicação, união e muito comprometimento de todos, conseguiremos recolocar o Clube no caminho glorioso e sólido que vinha sendo construído dentro e fora de campo — afirmou.
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Aos 31 anos, Eduardo Iglesias possui certificação CFA (Chartered Financial Analyst), considerada uma das mais prestigiadas do mercado financeiro mundial. Desde a criação da SAF do Botafogo, participou diretamente da gestão financeira e esportiva do projeto.
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Inicialmente, atuou como Football Financial Planner e, nos últimos dois anos, trabalhou na área de Trading do grupo, sendo responsável pelas transferências internacionais envolvendo o clube. Em 2023, também liderou as negociações com credores no processo de Recuperação Extrajudicial dos débitos cíveis da SAF, aprovado posteriormente por ampla maioria.
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