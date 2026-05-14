Com ótimo retrospecto, Botafogo não perde para Chapecoense desde 2018
Alvinegro joga por um empate para avançar às oitavas de final da Copa do Brasil
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Chapecoense e Botafogo se enfrentam nesta quinta-feira (14), na Arena Condá, pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil. Lanterna da Série A, a Chapecoense precisa vencer por, no mínimo, dois gols de diferença para se classificar no tempo regulamentar. Entretanto, a missão da Chape tem tudo para ser dificílima.
Nas 12 partidas que aconteceram entre Botafogo e Chapecoense, o clube carioca venceu oito vezes, contra três triunfos da Chape e um empate. Mesmo na Arena Condá, a Chape venceu apenas duas das seis partidas disputadas como mandante diante do Glorioso.
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O retrospecto recente reforça ainda mais a superioridade carioca. O Botafogo sofreu apenas um gol nos últimos seis confrontos contra a Chapecoense pela Série A, acumulando cinco vitórias e um empate nesse período. A última vitória catarinense no duelo aconteceu em novembro de 2018, pelo Campeonato Brasileiro.
Na temporada 2026, os times já se enfrentaram duas vezes, ambas com domínio botafoguense. Pelo Brasileirão, o Botafogo goleou por 4 a 1 em Chapecó, com dois gols de Edenílson e outros dois de Matheus Martins. Dias depois, venceu novamente no Nilton Santos, por 1 a 0, no jogo de ida da Copa do Brasil, com gol de Alex Telles nos minutos finais.
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Botafogo x Chapecoense: retrospecto
⚽12 jogos
⭐8 vitórias do Botafogo
⛔1 empate
🟢3 vitórias da Chapecoense
14 gols do Botafogo
8 gols da Chapecoense
🏟️Na Arena Condá:
⚽6 jogos
⭐4 vitórias do Botafogo
🟢2 vitórias da Chape
⭐9 gols do Botafogo
🟢5 gols da Chape
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