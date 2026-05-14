Com ótimo retrospecto, Botafogo não perde para Chapecoense desde 2018

Chapecoense e Botafogo se enfrentam nesta quinta-feira (14), na Arena Condá, pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil. Lanterna da Série A, a Chapecoense precisa vencer por, no mínimo, dois gols de diferença para se classificar no tempo regulamentar. Entretanto, a missão da Chape tem tudo para ser dificílima.

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Nas 12 partidas que aconteceram entre Botafogo e Chapecoense, o clube carioca venceu oito vezes, contra três triunfos da Chape e um empate. Mesmo na Arena Condá, a Chape venceu apenas duas das seis partidas disputadas como mandante diante do Glorioso.

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O retrospecto recente reforça ainda mais a superioridade carioca. O Botafogo sofreu apenas um gol nos últimos seis confrontos contra a Chapecoense pela Série A, acumulando cinco vitórias e um empate nesse período. A última vitória catarinense no duelo aconteceu em novembro de 2018, pelo Campeonato Brasileiro.

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Na temporada 2026, os times já se enfrentaram duas vezes, ambas com domínio botafoguense. Pelo Brasileirão, o Botafogo goleou por 4 a 1 em Chapecó, com dois gols de Edenílson e outros dois de Matheus Martins. Dias depois, venceu novamente no Nilton Santos, por 1 a 0, no jogo de ida da Copa do Brasil, com gol de Alex Telles nos minutos finais.

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Barboza em ação em Chapecoense x Botafogo pelo Campeonato Brasileiro 2026 (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Botafogo x Chapecoense: retrospecto

⚽12 jogos

⭐8 vitórias do Botafogo

⛔1 empate

🟢3 vitórias da Chapecoense

14 gols do Botafogo

8 gols da Chapecoense

🏟️Na Arena Condá:

⚽6 jogos

⭐4 vitórias do Botafogo

🟢2 vitórias da Chape

⭐9 gols do Botafogo

🟢5 gols da Chape

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