Gramado de São Januário vira alvo de críticas após Vasco x Paysandu; manutenção será feita na Copa

O gramado de São Januário virou alvo de críticas após a partida entre Vasco e Paysandu, pela Copa do Brasil. O campo chamou atenção pela aparência irregular, com partes "arrepiadas" que deram a impressão de tufos espalhados pelo gramado e levantaram reclamações sobre a rolagem da bola.

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Responsável pela manutenção do estádio, a Greenleaf explicou ao Lance! que o aspecto visual está relacionado à alta densidade da nova grama instalada no fim de 2025. O Vasco optou pela Bermuda Celebration, mesma utilizada no Maracanã, um gramado híbrido composto por 90% de fibras naturais e 10% sintéticas.

Segundo a empresa, o novo gramado se integrou bem à base antiga e apresenta crescimento acima do esperado, sem áreas expostas ou falhas no campo. A grande quantidade de folhas teria provocado o aspecto "arrepiado", que prejudica visualmente o gramado, mas mantém boas condições para a prática do jogo.

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A Greenleaf informou ainda que fará uma manutenção mais agressiva durante a pausa para a Copa do Mundo. O trabalho incluirá cortes verticais, raspagem e redução da densidade da grama para melhorar o aspecto visual e deixar o campo mais uniforme. A avaliação é de que o período inicial após a troca do piso foi importante para fortalecer o gramado antes de intervenções mais pesadas.

Barros em campo pelo Vasco (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

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Além da repercussão entre os torcedores, integrantes da comissão técnica e jogadores do Vasco também demonstraram incômodo com as condições do campo. Sobre isso, a empresa afirmou que o elenco está acostumado a atuar com o gramado cortado no próprio dia da partida, o que não aconteceu desta vez.

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De acordo com a Greenleaf, a previsão de chuva levou a equipe responsável pela manutenção a antecipar o corte para o sábado. Como o gramado atravessa um período de crescimento acelerado e densidade elevada, a grama teria crescido mais do que o normal até o momento do jogo.

Thiago Mendes comemora gol marcado em Vasco x Paysandu (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

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