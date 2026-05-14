Ex-Botafogo elogia trabalho de Davide Ancelotti: 'Me tornei um jogador melhor'

A passagem de Davide Ancelotti pelo Botafogo marcou o elenco alvinegro em meio a uma temporada de mudanças e pressão no clube. Ex-jogador do Botafogo, o zagueiro David Ricardo, atualmente no Dínamo Moscou, destacou em entrevista ao Lance! a importância do treinador italiano em sua evolução individual e relembrou os bastidores do período em que trabalharam juntos no Rio de Janeiro.

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Davide assumiu o Botafogo após a saída de Renato Paiva, em um momento delicado da temporada, com o elenco precisando se adaptar rapidamente a uma nova metodologia de trabalho. Segundo David Ricardo, a chegada do treinador foi bem recebida internamente e ajudou o grupo a construir uma sequência positiva no fim do ano.

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— Cara, o Davide foi um treinador que me ensinou muito. Eu aprendi bastante com ele. Eu me tornei um atleta muito melhor do que eu era nas mãos do Davide Ancelotti. Eu acredito que até a minha melhor fase foi com ele — afirmou.

O defensor também ressaltou a evolução coletiva da equipe sob o comando do italiano. De acordo com ele, o ambiente criado pela comissão técnica foi um dos fatores que contribuíram para a sequência invicta construída naquele período.

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Davide Ancelotti, ex-técnico do Botafogo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Grupo comprou a ideia de Davide Ancelotti no Botafogo

— Nos últimos dez jogos, a gente vinha jogando muito bem. Conseguimos dez jogos invictos, sem perder. Passamos bastante jogos sem tomar gols. Era um treinador que o grupo estava bastante unido com ele no tempo que ele estava à frente do clube. Nós jogadores compramos a ideia dele. O dia a dia era muito bom, os treinos eram muito bons — disse.

David Ricardo ainda explicou que mudanças de treinador costumam impactar diretamente o elenco, principalmente pela necessidade de adaptação a novas ideias de jogo. O zagueiro relembrou a saída de Renato Paiva e afirmou que o grupo precisou "recalcular tudo" com a chegada de Davide.

— É sempre difícil para nós jogadores quando muda um treinador. Vem outro treinador com uma ideia totalmente diferente de jogo. Às vezes muda praticamente tudo. Então, nós jogadores temos que nos adaptar novamente a um novo trabalho — comentou.

— O Davide chegou, e a gente teve que recalcular tudo, comprar a ideia do David. E acredito que foi por isso que deu tão certo, principalmente no final, que a gente comprou a ideia dele — completou.

Por fim, o defensor agradeceu pelos ensinamentos recebidos durante o período em que trabalhou com o treinador italiano e afirmou que espera reencontrá-lo futuramente no futebol.

— Eu agradeço muito a ele pelo trabalho, por ter me tornado um jogador melhor, pelos conselhos. Torço muito para que ele continue crescendo na carreira. Como falei, para mim foi uma honra trabalhar com ele. Espero que um dia eu possa trabalhar com ele novamente. Foi um treinador que me ajudou bastante e ficou marcado na minha carreira — finalizou.

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