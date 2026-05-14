O Corinthians está escalado para a partida desta noite diante do Barra-SC, nesta quinta-feira (14), às 19h30, na Neo Química Arena, pela Copa do Brasil. Para o confronto, o técnico Fernando Diniz optou por poupar apenas dois jogadores do seu time considerado titular.

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Para o duelo, o Corinthians não conta com o zagueiro João Pedro Tchoca, que está em recuperação após cirurgia para correção de hérnia inguinal; Memphis Depay, que continua em fase de transição física; e Vitinho, com dores no quadril.

O meia-atacante Kayke, que sofreu uma lesão no menisco lateral do joelho direito, e o lateral Hugo, que se recupera de uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, também estão fora e devem demorar para retornar aos jogos.

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Do time que vai a campo, Fernando Diniz vai poupar apenas dois jogadores: o lateral-esquerdo Matheus Bidu e o volante Raniele.

Assim, o Corinthians vai a campo com: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Angileri; Allan, André, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Lingard e Yuri Alberto.

Fernando Diniz durante treinamento do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Corinthians x Barra: onde assistir

No jogo de ida, a equipe venceu por 1 a 0, com gol de Jesse Lingard, e joga pelo empate para avançar de fase. Em caso de vitória do time catarinense por um gol de diferença, a decisão será nos pênaltis.

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O Corinthians vem de vitória no Brasileirão, diante do São Paulo, em clássico pelo Campeonato Brasileiro. Já o Barra empatou em casa por 0 a 0 com o Caxias, pela Série C. O confronto, válido pela quinta fase da Copa do Brasil, terá transmissão da Prime Vídeo. ➡️ Clique aqui para assistir

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