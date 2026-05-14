Artur Jorge revela conversa com Pedrinho e reflete sobre elenco do Cruzeiro

A 17 dias da pausa para a Copa do Mundo, o Cruzeiro viverá duas semanas decisivas para o restante da temporada. Após a vitória contra o Goiás, o treinador Artur Jorge revelou uma conversa com o presidente do clube, Pedro Lourenço, e refletiu sobre a profundidade do elenco celeste.

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– Eu conversei com o Pedrinho antes do jogo, faltam 18 dias para terminar o mês e essa primeira metade do campeonato. Temos seis jogos para fazer. É de fato exigente, mas é necessário também ter resposta do elenco – disse o comandante.

– Temos, seja por desgaste, opção técnica, por querermos dinâmicas diferentes para a equipe, criar estrategicamente outro tipo de dinâmicas. Quando temos profundidade no elenco para ter essa variabilidade, estamos mais perto do sucesso. Ainda que saibamos que há muito a fazer – comentou Artur Jorge.

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Ainda neste mês, o Cruzeiro terá cinco confrontos neste mês. Pelo Brasileirão, enfrenta Palmeiras (fora de casa), Chapecoense (dentro de casa), Fluminense (dentro de casa), Boca Juniors (fora de casa) e Barcelona-EQU (dentro de casa).

Cruzeiro x Goiás

Apesar dos milagres de Tadeu no Mineirão, o Cruzeiro venceu o Goiás por 1 a 0, com gol de Kaio Jorge, e garantiu sua vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Com o placar, o resultado agregado ficou 3 a 2 para os mineiros.

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Cruzeiro abre o placar e empilha chances no primeiro tempo

O jogo começou equilibrado no Mineirão, com o Goiás tendo mais a posse de bola e os donos da casa apostando em tabelas velozes no ataque. A primeira grande chance veio em jogada de Matheus Pereira com Romero, que terminou com chute de Kaio Jorge à esquerda do gol. Fabrício Bruno também levou perigo em cabeceio, mas Tadeu fez boa defesa. O goleiro esmeraldino fez mais um milagre em chute de Kaiki de fora da área. Mas quando Kaio Jorge teve sua chance, de pênalti, o arqueiro nada pôde fazer. 1 a 0 para a Raposa. Mesmo com a vantagem, o Cabuloso seguiu empilhando grandes chances.

Cruzeiro x Goiás (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)&lt;br&gt;

Tadeu mantém o Goiás vivo, mas ataque não consegue empatar

Na segunda etapa, o técnico Daniel Paulista promoveu quatro mudanças e colocou o Esmeraldino para frente. A primeira chance de perigo do Goiás veio em cabeceio de Bruno Sávio. Do outro lado, a Raposa fez um segundo tempo mais comedido, mas assustou em chutes em sequência de Sinisterra, mas Tadeu seguiu salvando o Alviverde. Bruno Rodrigues teve a chance de matar o jogo aos 29 minutos, mas demorou para finalizar. Aos 39 minutos, Jonathan Jesus errou um passe dentro da área e Esli Garcia quase marcou novamente, mas Fabrício Bruno salvou seu companheiro de zaga. Nos acréscimos, Esli teve mais uma chance, igual a do Serra Dourada, mas acertou a trave de Otávio.

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