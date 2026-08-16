Veja gols em Chapecoense x Bahia: jogo agitado movimenta a rodada
Equipes empataram pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro
Chapecoense e Bahia empataram em 3 a 3, neste domingo (16), na Arena Condá, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols do confronto foram marcados por Alejo Véliz, Nicolás Acevedo e Kuan, pelo lado baiano, enquanto Giovanni Augusto, Marcinho e Túlio Eduardo balançaram as redes para o clube catarinense.
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O Bahia saiu na frente do placar aos 14 minutos da primeira etapa. Na ocasião, Erick Pulga foi derrubado dentra da área alviverde. A árbitra Daiane Caroline Muniz dos Santos não hesitou em marcar a penalidade. O atacante Alejo Véliz foi o responsável por convertê-la e abrir o marcador. Veja abaixo:
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🚨 GOOL | Chapecoense 0-1 Bahia— Vou de Bahêa (@voudebahea) August 16, 2026
⚽️ Alejo Véliz (P)
🏆 Brasileirão 2026 | 22ª rodada pic.twitter.com/BSWHRHghOi
A vantagem do time baiano demorou pouco. Aos 18 minutos, Giovanni Augusto deixou tudo igual novamente. O camisa 10 da Chapecoense marcou um belo gol ao chutar com precisão contra o gol de Ronaldo. Veja:
Chapecoense 1x1 Bahia— Diário de Torcedor (@DiarioGols) August 16, 2026
⚽️ Giovanni Augusto
🥾 Yahoo Felipe
🏆 Brasileirão | 23ª rodada pic.twitter.com/ZH12P3w70V
Ainda no primeiro tempo, o Bahia voltou a ficar na frente do placar. Desta vez, o zagueiro Kauan marcou contra para o time baiano.
Chapecoense 1x2 Bahia— Diário de Torcedor (@DiarioGols) August 16, 2026
⚽️ Kauan (contra)
🏆 Brasileirão | 23ª rodada pic.twitter.com/OdTeLBdlfs
No início da segunda etapa, Marcinho voltou a deixar a partida empatada. Aos dois minutos, o atacante apreveitou um cruzamento para ganhar da defesa adversária e marcar.
Chapecoense 2x2 Bahia— Diário de Torcedor (@DiarioGols) August 16, 2026
⚽️ Marcinho
🥾 Giovanni Augusto
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Aos 19 minutos do segundo tempo, o Bahia ficou na frente do placar novamente. O volante Nicolás Acevedo marcou um golaço para deixar o Tricolor de Aço na vantagem.
Chapecoense 2x3 Bahia— Diário de Torcedor (@DiarioGols) August 16, 2026
⚽️ Nicolás Acevedo
🥾 Jean Lucas
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Aos 25 minutos, a Chapecoense voltou a marcar e deixou o confronto empatado pela terceira vez. Na ocasião, o atacante Túlio Eduardo marcou.
Chapecoense 3x3 Bahia— Diário de Torcedor (@DiarioGols) August 16, 2026
⚽️ Tulio Eduardo
🥾 Giovanni Augusto (2)
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Como ficam Chapecoense e Bahia no Brasileirão?
O empate não foi bom para nenhum dos lados. Com o resultado, a Chapecoense seguiu na lanterna do Campeonato Brasileiro, com apenas 11 pontos somados em 23 rodadas. Já o Bahia, perdeu a oportunidade de encostar no pelotão da frente do torneio. A equipe baiana está na 5ª colocação, com 34 pontos somados.
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