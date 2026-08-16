Veja gols em Chapecoense x Bahia: jogo agitado movimenta a rodada Equipes empataram pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro

Chapecoense e Bahia empataram em 3 a 3, neste domingo (16), na Arena Condá, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols do confronto foram marcados por Alejo Véliz, Nicolás Acevedo e Kuan, pelo lado baiano, enquanto Giovanni Augusto, Marcinho e Túlio Eduardo balançaram as redes para o clube catarinense.

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O Bahia saiu na frente do placar aos 14 minutos da primeira etapa. Na ocasião, Erick Pulga foi derrubado dentra da área alviverde. A árbitra Daiane Caroline Muniz dos Santos não hesitou em marcar a penalidade. O atacante Alejo Véliz foi o responsável por convertê-la e abrir o marcador. Veja abaixo:

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🚨 GOOL | Chapecoense 0-1 Bahia



⚽️ Alejo Véliz (P)

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A vantagem do time baiano demorou pouco. Aos 18 minutos, Giovanni Augusto deixou tudo igual novamente. O camisa 10 da Chapecoense marcou um belo gol ao chutar com precisão contra o gol de Ronaldo. Veja:

Chapecoense 1x1 Bahia



⚽️ Giovanni Augusto

🥾 Yahoo Felipe



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Ainda no primeiro tempo, o Bahia voltou a ficar na frente do placar. Desta vez, o zagueiro Kauan marcou contra para o time baiano.

Chapecoense 1x2 Bahia



⚽️ Kauan (contra)



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No início da segunda etapa, Marcinho voltou a deixar a partida empatada. Aos dois minutos, o atacante apreveitou um cruzamento para ganhar da defesa adversária e marcar.

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Chapecoense 2x2 Bahia



⚽️ Marcinho

🥾 Giovanni Augusto



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Aos 19 minutos do segundo tempo, o Bahia ficou na frente do placar novamente. O volante Nicolás Acevedo marcou um golaço para deixar o Tricolor de Aço na vantagem.

Chapecoense 2x3 Bahia



⚽️ Nicolás Acevedo

🥾 Jean Lucas



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Aos 25 minutos, a Chapecoense voltou a marcar e deixou o confronto empatado pela terceira vez. Na ocasião, o atacante Túlio Eduardo marcou.

Chapecoense 3x3 Bahia



⚽️ Tulio Eduardo

🥾 Giovanni Augusto (2)



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Como ficam Chapecoense e Bahia no Brasileirão?

O empate não foi bom para nenhum dos lados. Com o resultado, a Chapecoense seguiu na lanterna do Campeonato Brasileiro, com apenas 11 pontos somados em 23 rodadas. Já o Bahia, perdeu a oportunidade de encostar no pelotão da frente do torneio. A equipe baiana está na 5ª colocação, com 34 pontos somados.

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