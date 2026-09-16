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Veja gols em Botafogo x Grêmio: Danilo e Jovane Cabral marcam

O confronto é válido pela 21ª rodada do Brasileirão

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
16/09/2026 20:05
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Danilo abre o placar para o Botafogo, contra o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro
Danilo abre o placar para o Botafogo, contra o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Vitor Silva/Botafogo.)

Botafogo e Grêmio estão se enfrentando nesta quarta-feira (16), no Estádio Nilton Santos, em jogo atrasado da 21ª rodada do Brasileirão.

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Aos 28 minutos da primeira etapa, Jogadaça e gol de Danilo! Meia aplica caneta em Villasanti no meio e depois lança em profundidade para Junior Santos na direita. O atacante passa para o centro da área, Montoro domina e ajeita para Danilo, que bate colocado no canto para fazer um bonito gol.

Veja o gol:

Aos 35 minutos da primeira etapa, Jovane Cabral cobra a falta colocado, a bola ia para fora, mas desvia em Junior Santos e acerta o ângulo.

Veja o gol de empate:

Lance!

Como chegam os times?

O Botafogo vem de empate por 1 a 1 com o Red Bull Bragantino, no fim de semana, em mais um atuação frustrante diante de sua torcida, e entrou de vez na luta contra o rebaixamento. O duelo com o Grêmio, inclusive, pode ser o último do sob o comando do interino Rodrigo Bellão, pois a diretoria pretende anunciar um novo técnico para a sequência do ano. O Alvinegro ocupa a 14ª colocação, com 32 pontos.

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Para o jogo, Bellão terá de modificar o sistema defensivo, já que Nahuel Ferraresi, suspenso, ficará fora. A tendência é que Arthur Chaves, reforço recém-chegado, faça sua estreia. Quem volta a ficar à disposição é o centroavante Arthur Cabral, após cumprir suspensão.

Do outro lado, em situação ainda pior, o Grêmio chega desesperado para o confronto. Após começar bem e dar esperanças diante do Vasco, em Porto Alegre, sofreu a virada e perdeu por 2 a 1, vendo o Cruz-Maltino encostar na tabela de classificação, abrindo a zona de rebaixamento. O Tricolor está em 16º, com 28 pontos, e leva a melhor no critério de saldo gols.

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A partida será apitada por Edina Alves Batista (Fifa/SP), com Neuza Ines Back (Fifa/SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (Fifa/SP) de auxiliares. O VAR será de rerponsabilidade de Thiago Duarte Peixoto (SP).

O Lance! acompanha a partida entre Botafogo e Grêmio em tempo real.

✅ FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO X GRÊMIO
🏆 Brasileirão – 21ª rodada (atrasado)

📆 Data e horário: quarta-feira, 16 de setembro de 2026, 19h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Nilton Santos
👁️ Onde assistir: Premiere
🕴️ Arbitragem: Edina Alves Batista (Fifa/SP)
🚩 Assistentes: Neuza Ines Back (Fifa/SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (Fifa/SP)
📺 VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

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