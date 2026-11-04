Veja gol em Botafogo x Atlético-MG: Edenílson abre o placar
Equipes se enfrentam pela 34ª rodada do Brasileirão
Botafogo e Atlético-MG estão se enfrentando nesta quarta-feira (4), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela 34ª rodada do Brasileirão.
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Aos 18 minutos da primeira etapa, Vitinho avança pela direita, se aproxima da área e enfia bola certeira para o volante estufar as redes de Everson no Nilton Santos.
Veja o gol:
Veja mais sobre Botafogo x Atlético-MG:
✅ FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO X ATLÉTICO-MG
🏆 Brasileirão - 34ª rodada
📆 Data e horário: quarta-feira, 4 de novembro de 2026, às 21h30 (de Brasília);
📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro;
📺 Onde assistir: Premiere e TV Globo.
🟨 Árbitro: Lucas Casagrande (PR)
🚩 Assistentes: Daniella Coutinho Pinto (Fifa/BA) e Thiaggo Americano Labes (SC)
📺 VAR: Douglas Schwengber da Silva (RS)
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