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Veja gol em Botafogo x Atlético-MG: Edenílson abre o placar

Equipes se enfrentam pela 34ª rodada do Brasileirão

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
04/11/2026 21:56
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Edenílson abre o placar em Botafogo e Atlético-MG, pelo Brasileirão
Edenílson abre o placar em Botafogo e Atlético-MG, pelo Brasileirão (Foto: Jayson Braga/Brazil Photo Press/Folhapress)

Botafogo e Atlético-MG estão se enfrentando nesta quarta-feira (4), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela 34ª rodada do Brasileirão.

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Aos 18 minutos da primeira etapa, Vitinho avança pela direita, se aproxima da área e enfia bola certeira para o volante estufar as redes de Everson no Nilton Santos.

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Veja o gol:

Veja mais sobre Botafogo x Atlético-MG:

✅ FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X ATLÉTICO-MG

🏆 Brasileirão - 34ª rodada
📆 Data e horário: quarta-feira, 4 de novembro de 2026, às 21h30 (de Brasília);
📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro;
📺 Onde assistir: Premiere e TV Globo.
🟨 Árbitro: Lucas Casagrande (PR)
🚩 Assistentes: Daniella Coutinho Pinto (Fifa/BA) e Thiaggo Americano Labes (SC)
📺 VAR: Douglas Schwengber da Silva (RS)

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