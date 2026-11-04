Carrascal vira assunto em Flamengo x Grêmio: 'Não sabia'
Equipes se enfrentam pela 34ª rodada do Brasileirão
Flamengo e Grêmio estão se enfrentando nesta quarta-feira (4), no Maracanã, em partida válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em confronto de objetivos distintos na tabela, o Rubro-Negro busca ampliar a vantagem na liderança, enquanto o Tricolor tenta deixar a zona de rebaixamento.
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Aos 27 minutos da primeira etapa, o colombiano Carrascal protagonizou uma bela jogada que chamou a atenção dos torcedores. De costas para o gol, o meia deu um toque de cobertura para se livrar da marcação de Caio Paulista e Pedro Gabriel. Na sequência, encontrou Pedro em boas condições para finalizar cruzado e ampliar o placar para o Flamengo.
➡️ Gol perdido em Flamengo x Grêmio repercute: 'Não pode'
A qualidade da assistência rapidamente repercutiu entre os torcedores nas redes sociais, que destacaram a categoria de Carrascal na construção do lance.
Veja o lance:
Veja a repercussão:
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Antes da partida, o Flamengo liderava o Brasileirão, com 73 pontos, três a mais que o Palmeiras. Já o Grêmio ocupava a 17ª colocação, com 37 pontos, e tentava conquistar um resultado positivo fora de casa para sair da zona de rebaixamento.
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