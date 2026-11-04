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Com caixões e faixa, torcida do São Paulo provoca Corinthians na Vila Belmiro

Alvinegro luta contra o rebaixamento e busca deixar o Z4 no clássico desta quarta-feira (4)

PorGuilherme LesnokRafaela Cardoso
Santos (SP)
04/11/2026 20:27
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Dois caixões pretos com grafite branco, alusivos ao duelo São Paulo x Corinthians.
Torcida do São Paulo exibe faixa e caixões em referência ao risco de rebaixamento do Corinthians à Série B (Foto: Guilherme Lesnok/Lance!)

A torcida do São Paulo preparou provocações ao Corinthians para o clássico desta quarta-feira (4), às 21h30, na Vila Belmiro, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. As manifestações fazem referência à situação do clube alvinegro na tabela e à possibilidade de rebaixamento para a Série B.

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Nos arredores da Vila, torcedores tricolores hastearam uma bandeira com a frase "Está chegando a hora", acompanhada de um símbolo de um fantasma com a letra "B" no centro, em alusão à segunda divisão nacional.

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Além disso, os torcedores colocaram dois caixões com a letra "B" desenhada e frangos de brinquedo pendurados de cabeça para baixo.

Apesar do mando de campo do São Paulo, o clássico será disputado na Vila Belmiro, estádio do Santos. A mudança de local ocorreu porque o Morumbis está indisponível devido à realização de shows.

Faixa com letras brancas em estádio de Vila Belmiro durante o clássico São Paulo x Corinthians, cercada por torcedores.
Torcida do São Paulo faz provocação sobre rebaixamento do Corinthians (Foto: Guilherme Lesnok/Lance!)

Situação de São Paulo e Corinthians no Brasileirão

O São Paulo chega ao clássico após ser derrotado pelo Bahia por 3 a 2, fora de casa, na última rodada do Campeonato Brasileiro. Já o Corinthians vem de uma vitória por 2 a 0 sobre o Mirassol, na Neo Química Arena, resultado que encerrou uma sequência negativa da equipe alvinegra.

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Na tabela de classificação, o Tricolor ocupa a 10ª colocação, com 43 pontos, enquanto o Corinthians aparece em 17º lugar, com 36 pontos, dentro da zona de rebaixamento. O Timão busca uma vitória no clássico para tentar deixar o Z4, dependendo de uma combinação de resultados dos concorrentes diretos.

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