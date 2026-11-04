Gol perdido em Flamengo x Grêmio repercute: 'Não pode'

Flamengo e Grêmio se enfrentam na noite desta quarta-feira (4), no Maracanã, em jogo válido pela 34ª rodada do Brasileirão.

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Aos 11 minutos da primeira etapa, Arrascaeta cobra mais um escanteio na área, Léo Pereira é atrapalhado pela defesa e cabeceia para fora. Veja o lance:

Veja a repercussão:

Como chega o Rubro-Negro para o confronto

Autor do gol da vitória no primeiro turno, Carrascal fica à disposição de Jardim nesta quarta-feira, após cumprir suspensão na última rodada. Para a partida no Maracanã, o técnico português também pode ganhar outros dois reforços: Saúl e Valencia. A dupla se recuperou de problemas físicos e vem treinando com o elenco nos últimos dias.

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Por outro lado, Plata, suspenso, e Paquetá e Danilo, lesionados, não serão relacionados para o confronto.

Imortal chega embalado após vitória na Copa do Brasil

Diferentemente do Flamengo, que não entrou em campo no fim de semana, o Grêmio venceu o Atlético-MG no domingo, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Apesar da situação delicada no Campeonato Brasileiro, em que luta para se afastar da zona de rebaixamento, o técnico Renato Gaúcho deve poupar alguns jogadores. O goleiro Weverton e o atacante Carlos Vinícius, por exemplo, dois dos destaques da equipe titular, estão fora por suspensão.

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Marlon, que saiu machucado no intervalo contra o Atlético-MG, é dúvida. Caso não fique à disposição, Caio Paulista deve ser o titular na lateral esquerda.