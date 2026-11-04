Logo do Lance! branca com exclamação amarela

Gol perdido em Flamengo x Grêmio repercute: 'Não pode'

Equipes se enfrentam pela 34ª rodada do Brasileirão

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
04/11/2026 19:55
Favorite o Lance! no Google
Jogador do Flamengo disputa a bola com o Grêmio durante partida
Jogador do Flamengo disputa a bola com o Grêmio durante partida (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

Flamengo e Grêmio se enfrentam na noite desta quarta-feira (4), no Maracanã, em jogo válido pela 34ª rodada do Brasileirão

➡️ AO VIVO: siga Flamengo x Grêmio pelo Campeonato Brasileiro

Aos 11 minutos da primeira etapa, Arrascaeta cobra mais um escanteio na área, Léo Pereira é atrapalhado pela defesa e cabeceia para fora. Veja o lance:

Veja a repercussão:

Como chega o Rubro-Negro para o confronto

Autor do gol da vitória no primeiro turno, Carrascal fica à disposição de Jardim nesta quarta-feira, após cumprir suspensão na última rodada. Para a partida no Maracanã, o técnico português também pode ganhar outros dois reforços: Saúl e Valencia. A dupla se recuperou de problemas físicos e vem treinando com o elenco nos últimos dias.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e acompanhe o que acontece fora das quatro linhas

Por outro lado, Plata, suspenso, e Paquetá e Danilo, lesionados, não serão relacionados para o confronto.

Imortal chega embalado após vitória na Copa do Brasil

Diferentemente do Flamengo, que não entrou em campo no fim de semana, o Grêmio venceu o Atlético-MG no domingo, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Apesar da situação delicada no Campeonato Brasileiro, em que luta para se afastar da zona de rebaixamento, o técnico Renato Gaúcho deve poupar alguns jogadores. O goleiro Weverton e o atacante Carlos Vinícius, por exemplo, dois dos destaques da equipe titular, estão fora por suspensão.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Marlon, que saiu machucado no intervalo contra o Atlético-MG, é dúvida. Caso não fique à disposição, Caio Paulista deve ser o titular na lateral esquerda.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Lamar Jackson no NFL Rio Game (Photo by MAURO PIMENTEL / AFP)

NFL

Semana 9 da NFL: confira a guia de transmissões no sportv2 e Ge TV

Há 41 minutos
Sesc-Flamengo, Praia Clube, Superliga Feminina

Vôlei

Superliga Feminina de Vôlei: confira a guia de transmissões da 4ª rodada

Há 49 minutos
Raphinha marcou dois gols na vitória dos Culés contra os ingleses (Foto: Josep LAGO / AFP)

Fora de Campo

Raphinha admite impacto no Barcelona após morte de companheiro

Há 7 horas
Caballero, atacante do Santos, durante treinamento no CT Rei Pelé.

Santos

Erro de cadastro e nome idêntico: Caballero, do Santos, vê situação 'absurda' e deve acionar a Justiça

Há 9 horas
Corinthians enfrenta São Paulo em duelo do Brasileirão; Timão busca três pontos para deixar a zona de rebaixamento.

Fora de Campo

Vidente projeta vencedor de São Paulo x Corinthians

Há 9 horas
Rubro-Negro busca aumentar vantagem na liderança em relação ao Palmeiras (Fotos: Lucas Uebel / Grêmio FBPA)

Fora de Campo

Vidente crava vencedor de Flamengo x Grêmio pelo Brasileirão

Há 9 horas
Mais LANCE!
Volante declara torcida ao Rubro-Negro no Campeonato Brasileiro (Foto: Reprodução/Instagram)

Volante da Seleção crava Flamengo campeão: 'Com certeza'

Thiago Mendes e Robert Renan em Vasco e Athletico-PR, pelo Campeonato Brasileiro

Inteligência artificial aponta vencedor de Athletico-PR e Vasco

Portal espanhol exaltou o grande desempenho do atacante brasileiro (Foto: Oli SCARFF / AFP)

Jornal europeu rasga elogios a Matheus Cunha: 'Milagre'

Senador Tommy Tuberville, ex-treiandor de futebol americano universitário

Eleições nos EUA: ex-atletas da NFL, da MLB e medalhista paralímpico se elegem

Carrascal abriu o placar diante do Grêmio, fora de casa. (Foto: Mateus Rodrigues Da Rosa/MyPhoto Press/Folhapress)

IA crava placar de Flamengo e Grêmio pelo Campeonato Brasileiro

São Paulo e Corinthians travaram um duelo de cinco gols (Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)

Inteligência artificial crava resultado em São Paulo e Corinthians

Flaco Lopez comemora com Giay seu gol na vitória do Palmeiras sobre o Fluminense.

Torcida do Palmeiras reage às convocações de Flaco e Giay: 'Não tem'

ÁrbitroO arbitro Lucas Paulo Torezin e visto consultando o VAR durante partida entre Chapecoense e Mirassol realizada na Arena Conda, nesta terca- feira, 3 de novembro (Foto: Liamara Polli/AGIF/Folhapress)

Decisão de arbitragem divide opiniões em Chapecoense x Mirassol: 'Escandaloso'

Barboza (nº2, verde) e Adson (nº28, branco/preto) disputam a bola em partida de futebol

Torcida do Vasco reage à escolha de árbitro para semifinal contra o Palmeiras: 'Parabéns'

Emblema do Corinthians ao lado de fita preta de luto.

Corinthians se manifesta após morte de jogador na Espanha

Lamine Yamal, n°10, Barcelona, em lance contra Aston Villa.

Erro de ex-Flamengo em Barcelona x Aston Villa vira assunto: 'Pífio'

Caballero em campo durante o jogo contra o Bragantino nesta segunda-feira (2)

Caballero, atacante do Santos, é parado pela polícia ao conduzir carro alugado com queixa de roubo

Lamine Yamal, jogador do Barcelona, celebra em campo com as mãos na boca.

Veja gol em Barcelona x Aston Villa: Raphinha marca o terceiro do Barça