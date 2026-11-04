AO VIVO: acompanhe Athletico-PR x Vasco pelo Brasileirão

Athletico PR e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira (4), às 19h30 (horário de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 34ª rodada do Brasileirão Série A. A partida terá transmissão da Record (TV aberta), do Premiere (pay-per-view) e da CazéTV (YouTube).

Lance a lance de Athletico-PR x Vasco

47' - Lescano cruza, mas defesa do CAP afasta.

47' - Aguirre faz falta em Brenner na ponta esquerda de ataque do Vasco. Chance de bola aérea

45' - Árbitro assinala mais 4 de acréscimos.

44' - Colombiano do Furacão volta ao jogo.

42' - Mendoza sente um problema físico e desaba no gramado. A equipe médica entra em campo para prestar atendimento ao colombiano, que demonstra sentir fortes dores.

41' - Andrés Gómez aplica drible de corpo em Esquivel, gira e faz o cruzamento, mas a bola vai direto para as mãos do goleiro Mycael.

40' - Lescano encontra Cuiabano pela esquerda, e o ala avança em velocidade antes de arriscar uma finalização de longa distância. A bola sobe demais e sai pela linha de fundo. Tiro de meta para o Athletico.

38' - Brenner aciona Gómez, que avança pela ponta direita. Cercado por dois marcadores, o jogador tenta escapar da pressão, mas não consegue evitar que a bola saia pela linha de fundo. Tiro de meta para o adversário.

35' - O Furacão aumenta a pressão. Mendoza finaliza, e Léo Jardim espalma para fora da área. No rebote, Luiz Gustavo arrisca novamente, mas a bola desvia em Thiago Mendes e Sosa antes de sair pela linha lateral.

30' - Vasco tenta retomar o controle de um jogo muito truncado. Já o Athletico tenta pressionar a saída para recuperar e fazer o segundo.

26' - Nada de VAR. Juíz manda o jogo seguir.

24' - Jadson falha na saída de bola e entrega a posse para Puma. O lateral arrisca de longa distância, Mycael espalma para dentro da área e, na sequência, divide com Brenner, que manda a bola para fora. Os jogadores do Vasco reclamam de pênalti no lance.

21' - ⚽ GOL DO FURACÃO! Luiz Gustavo recebe com liberdade pelo meio e encontra Mendoza livre na entrada da área. O colombiano gira sobre a marcação e finaliza rasteiro, cruzado, da meia-lua, sem chances para Léo Jardim, abrindo o placar para o Athletico.

20' -Após o Vasco tomar a iniciativa e controlar as ações nos primeiros 10 minutos, o Athletico cresceu de produção e passou a ser superior na etapa seguinte.

17' - Escanteio para os donos da casa. Luiz Gustavo faz o lançamento para Esquivel, que avança em direção à área. Puma afasta de cabeça, mas Vargas fica com a sobra e finaliza. A bola desvia em Saldivia e sai pela linha de fundo.

15' - Furacão tenta responder. Viveros toca para Mendoza, que finaliza de fora da área, mas a bola rebate em Saldivia. A bola retorna, resvala no jogador do Athletico e sai pela lateral.

13' - Deu mole! Esquivel demora para bater o lateral, o árbitro reverte. Bola do Vasco.

10' - O Vasco começa melhor a partida, controlando a posse de bola. Os laterais, que hoje atuam mais adiantados como alas, têm liberdade para avançar e apoiar as jogadas ofensivas.

9' - Puma dá caneta em Luiz Gustavo pela direita e tenta cruzar, mas a bola bate em Arthur Dias. O lateral do Vasco reclama de um possível toque de mão e interrompe a jogada, mas Ramon Abatti Abel manda o jogo seguir.

7' - Saldivia tenta lançar a bola em direção a Puma, mas pega forte demais na força do passe. A bola sai pela linha lateral, e o arremesso fica com o Athletico.

5' - Puma acerta uma joelhada no tronco do adversário durante a dividida com Esquivel. O jogador fica caído por alguns segundos, mas consegue continuar na partida.

4' - Outra falta do Jadson no Lescano. Torcida do Cruz-Maltino canta alto na Arena da Baixada.

3' - Volta a rolar a bola.

1' - 🟨 JÁ AMARELOU! Entrada dura de Jadson em Lescano. Argentino fica sentindo no gramado após uma pisada do jogador adversário.

0' - Rola a bola para Athletico-PR x Vasco! Saída é com o Furacão.

Jogadores de Vasco e Athletico-PR entram em campo para a partida!

Últimos ajustes! Jogadores na reta final de aquecimento no gramado.

Fala setorista!

Equipes escaladas!

Como chegam Athletico-PR x Vasco?

Na 5ª colocação, com 54 pontos, o Athletico-PR segue na disputa por uma vaga na Libertadores. A equipe comandada por Odair Hellmann, que chegou a ocupar o 3º lugar, venceu apenas uma das últimas cinco partidas e perdeu posições na tabela. Após a derrota para o Grêmio, fora de casa, conquistar os três pontos diante de sua torcida se tornou importante para manter vivo o objetivo do clube.

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Já o Vasco divide as atenções entre o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, na qual enfrenta o Palmeiras no próximo domingo (8), pelo jogo de volta da semifinal. Na 13ª colocação do Brasileirão, o Cruz-Maltino ainda busca se afastar da zona de rebaixamento. Para administrar o elenco diante da sequência de jogos, o técnico Pedro Emanuel deve manter o rodízio que vem adotando nas últimas semanas. Andrés Gómez volta a ser relacionado após desfalcar a equipe nas duas últimas partidas por causa de uma lesão no pé. Marino, por sua vez, permaneceu no Rio de Janeiro para tratar um problema no tornozelo.

✅ FICHA TÉCNICA

ATHLETICO-PR X VASCO

BRASILEIRÃO - 34ª RODADA

📆 Data e horário: quarta-feira, 4 de novembro de 2026, às 19h30 (de Brasília)

📍 Local: Arena da Baixada

📺 Onde assistir: Record (TV aberta), do Premiere (pay-per-view) e CazéTV (YouTube)

🟨 Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Alexandre de Medeiros Lodetti (SC)

🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins (RS)