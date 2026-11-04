Tite promove muitas mudanças na escalação do Botafogo para enfrentar o Atlético-MG
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O Botafogo está escalado para o duelo com o Atlético-MG, nesta quarta-feira (4), no Nilton Santos, às 21h30 (de Brasília), pela 34ª rodada do Brasileirão. O técnico Tite vai a campo com três zagueiros e promove o retorno de Tiquinho Soares ao time titular.
Para enfrentar o Galo, Tite optou por Marçal, Justino e Ferraresi na linha de três à frente de Gabriel Batista. Vitinho, Paulinho, Medina, Huguinho e Edenilson completam o meio-campo.
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No comando de ataque, Tiquinho Soares, que tem mostrado boas atuações em seu retorno, volta ao 11 inicial para atuar ao lado de Danilo Pereira. Arthur Cabral foi titular na derrota para o Remo, mas fica no banco contra o adversário de Belo Horizonte.
Com isso, o Botafogo vai a campo com: Gabriel Batista; Marçal, Justino e Ferraresi; Vitinho, Paulinho, Medina, Huguinho e Edenilson; Tiquinho Soares e Danilo Pereira.
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Do outro lado, o Atlético, do técnico Eduardo Domínguez, tem a seguinte escalação: Everson, Preciado, Léo Duarte, Vitão e Pascini; Tomás Perez, Cissé, Alexsander e Gustavo Scarpa; Cauã Soares e Dudu.
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✅ FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO X ATLÉTICO-MG
🏆 Brasileirão - 34ª rodada
📆 Data e horário: quarta-feira, 4 de novembro de 2026, às 21h30 (de Brasília);
📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro;
📺 Onde assistir: Premiere e TV Globo.
🟨 Árbitro: Lucas Casagrande (PR)
🚩 Assistentes: Daniella Coutinho Pinto (Fifa/BA) e Thiaggo Americano Labes (SC)
📺 VAR: Douglas Schwengber da Silva (RS)
⚽ ESCALAÇÕES
BOTAFOGO (Técnico: Tite)
Gabriel Batista; Marçal, Justino e Ferraresi; Vitinho, Paulinho, Medina, Huguinho e Edenilson; Tiquinho Soares e Danilo Pereira.
ATLÉTICO-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)
Everson, Preciado, Léo Duarte, Vitão e Pascini; Tomás Perez, Cissé, Alexsander e Gustavo Scarpa; Cauã Soares e Dudu.
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