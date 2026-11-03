A Polícia Nacional espanhola abriu um inquérito para apurar as circunstâncias da morte do atacante Jesús de Miguel, do Tenerife. O jogador de 30 anos foi atingido pelo goleiro Jesús Owono, do Andorra, durante partida da segunda divisão da Espanha e sofreu uma parada cardíaca. Ele foi levado ao Hospital Nuestra Señora de La Candelaria, em Tenerife, mas não resistiu.

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Pessoas próximas a Owono disseram à imprensa do país que ele está "profundamente abalado". O jogador fechou os comentários nas redes sociais após começar a receber uma série de insultos e acusações.

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O goleiro corre o risco de sofrer sanções disciplinares e também responder a processo criminal, mas a segunda hipótese dependerá das conclusões da investigação policial.

Isso porque a morte de Jesús de Miguel aconteceu em meio a uma competição esportiva, em que os atletas assumem a possibilidade de sofrerem algum dano físico. É por isso que lances em que jogadores sofrerem fraturas, por exemplo, dificilmente são julgados na Justiça comum como lesão corporal.

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Mas a Justiça espanhola tem um limite bem claro: a prática esportiva não autoriza que atletas agridam deliberadamente um adversário. Foi com esse entendimento que a Suprema Corte do país validou, no ano passado, uma condenação em âmbito criminal de um atleta que voltou a campo após ser expulso e agrediu um jogador do time adversário. As informações são do diário espanhol As.

Dessa forma, caberá à Polícia Nacional apontar se Owono teve atenção de atingir Jesús de Miguel de forma intencional, ou se foi um caso de acidente de trabalho.

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Mas há ainda outra questão: o Código Penal da Espanha divide o homicídio culposo por imprudência, negligência ou falta de cuidado exigido. A depender do entendimento, o acusado poderá pegar até quatro anos de prisão.

Quem é Jesús Owono

Envolvido no incidente que causou a morte de Jesús de Miguel, Owono tem 25 anos e é goleiro do Andorra e também da seleção de Guiné Equatorial. Ele atua no futebol espanhol desde 2019. Em 2023, ele disputou a Copa Africana de Nações.

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Jesús Owono é goleiro do Andorra e também da seleção de Guiné Equatorial (Divulgação/FC Andorra)

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