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Veja gol em Athletico x Vasco: Mendoza abre o placar

Equipes se enfrentam na Arena da Baixada

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
04/11/2026 20:06
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Time do Athletico comemorando
Mendoza abriu o placar em Athletico x Vasco (Foto: Robson Mafra/AGIF/Folhapress)

O Athletico-PR recebe nesta quarta-feira (4) o Vasco na Arena da Baixada, em jogo válido pela rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes duelam com objetivos distintos na competição: enquanto o Furacão busca aproveitar o fator casa para somar pontos decisivos na busca pela Libertadores, o Cruz-Maltino tenta engatar uma sequência positiva fora de seus domínios para se consolidar na disputa por vaga na Sul-Americana.

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O primeiro gol da partida foi marcado pelos donos da casa aos 22 minutos por Steven Mendoza. O colombiano dominou na intermediária e bateu cruzado de fora da área, superando o goleiro Leo Jardim.

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Veja o gol da partida:

Vasco e Athletico-PR pelo Brasileirão
Vasco visitou o Athletico entre as semifinais da Copa do Brasil (Foto: Robson Mafra/AGIF/Folhapress)

Como chegam Athletico-PR x Vasco?

Na 5ª colocação, com 54 pontos, o Athletico-PR segue na disputa por uma vaga na Libertadores. A equipe comandada por Odair Hellmann, que chegou a ocupar o 3º lugar, venceu apenas uma das últimas cinco partidas e perdeu posições na tabela. Após a derrota para o Grêmio, fora de casa, conquistar os três pontos diante de sua torcida se tornou importante para manter vivo o objetivo do clube.

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Já o Vasco divide as atenções entre o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, na qual enfrenta o Palmeiras no próximo domingo (8), pelo jogo de volta da semifinal. Na 13ª colocação do Brasileirão, o Cruz-Maltino ainda busca se afastar da zona de rebaixamento. Para administrar o elenco diante da sequência de jogos, o técnico Pedro Emanuel deve manter o rodízio que vem adotando nas últimas semanas. Andrés Gómez volta a ser relacionado após desfalcar a equipe nas duas últimas partidas por causa de uma lesão no pé. Marino, por sua vez, permaneceu no Rio de Janeiro para tratar um problema no tornozelo.

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