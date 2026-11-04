AO VIVO: Acompanhe São Paulo x Corinthians pelo Brasileirão
O Lance! atualiza a partida válida pela 34ª rodada em tempo real; confira
São Paulo e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (4), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.
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Na última rodada, o São Paulo foi derrotado pelo Bahia por 3 a 2, fora de casa. O Corinthians, por sua vez, venceu o Mirassol por 2 a 0, na Neo Química Arena. Na tabela de classificação, o Tricolor ocupa a 10ª colocação, com 43 pontos, enquanto o time alvinegro aparece em 17º lugar, com 36 pontos, na zona de rebaixamento.
Ao vivo São Paulo x Corinthians
Muita chuva em Santos
São Paulo manda clássico na Vila
Detalhes do Corinthians
Por que São Paulo x Corinthians será na Vila Belmiro?
O Morumbis recebeu três apresentações da banda coreana BTS nos dias 28, 30 e 31 de outubro. A proximidade entre os eventos e o Majestoso, marcado para 4 de novembro, inviabilizou a utilização do estádio são-paulino em razão da desmontagem das estruturas, e também não teria tempo hábil para realizar os procedimentos necessários de recuperação do gramado após os shows.
Diante desse cenário, o São Paulo, que tem acordo com o Santos para utilizar a casa alvinegra, escolheu a Vila Belmiro como palco do clássico. A escolha leva o confronto para Santos, mas não altera o mando de campo do São Paulo.
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Onde assistir
- Competição: Brasileirão Série A (Temporada regular)
- 📅 Data: 4 de Novembro de 2026
- ⏰ Horário: 21h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
FICHA DO CONFRONTO
Competição: Brasileirão Série A 2026
Data e horário: 4 de Novembro de 2026, às 21h30
Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)
Rodada: 34
Fase: Temporada regular
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