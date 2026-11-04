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AO VIVO: Acompanhe São Paulo x Corinthians pelo Brasileirão

O Lance! atualiza a partida válida pela 34ª rodada em tempo real; confira

PorRedação Lance!Santos (SP)
04/11/2026 19:30
Atualizado há 0 minutos
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Vila Belmiro - São Paulo x Corinthians
Vila Belmiro antes do clássico entre São Paulo e Corinthians (Foto: Guilherme Lesnok/Lance!)

São Paulo e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (4), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

+ Dirigente do Corinthians deixa o clube após aceitar proposta do Paysandu

Na última rodada, o São Paulo foi derrotado pelo Bahia por 3 a 2, fora de casa. O Corinthians, por sua vez, venceu o Mirassol por 2 a 0, na Neo Química Arena. Na tabela de classificação, o Tricolor ocupa a 10ª colocação, com 43 pontos, enquanto o time alvinegro aparece em 17º lugar, com 36 pontos, na zona de rebaixamento.

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Ao vivo São Paulo x Corinthians

Muita chuva em Santos

São Paulo manda clássico na Vila

Detalhes do Corinthians

Por que São Paulo x Corinthians será na Vila Belmiro?

O Morumbis recebeu três apresentações da banda coreana BTS nos dias 28, 30 e 31 de outubro. A proximidade entre os eventos e o Majestoso, marcado para 4 de novembro, inviabilizou a utilização do estádio são-paulino em razão da desmontagem das estruturas, e também não teria tempo hábil para realizar os procedimentos necessários de recuperação do gramado após os shows.

Diante desse cenário, o São Paulo, que tem acordo com o Santos para utilizar a casa alvinegra, escolheu a Vila Belmiro como palco do clássico. A escolha leva o confronto para Santos, mas não altera o mando de campo do São Paulo.

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Onde assistir

  • Competição: Brasileirão Série A (Temporada regular)
  • 📅 Data: 4 de Novembro de 2026
  • ⏰ Horário: 21h30 (de Brasília)
  • 📍 Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO
Competição: Brasileirão Série A 2026
Data e horário: 4 de Novembro de 2026, às 21h30
Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)
Rodada: 34
Fase: Temporada regular

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