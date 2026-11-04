AO VIVO: Acompanhe São Paulo x Corinthians pelo Brasileirão

São Paulo e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (4), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

+ Dirigente do Corinthians deixa o clube após aceitar proposta do Paysandu

Na última rodada, o São Paulo foi derrotado pelo Bahia por 3 a 2, fora de casa. O Corinthians, por sua vez, venceu o Mirassol por 2 a 0, na Neo Química Arena. Na tabela de classificação, o Tricolor ocupa a 10ª colocação, com 43 pontos, enquanto o time alvinegro aparece em 17º lugar, com 36 pontos, na zona de rebaixamento.

continua após a publicidade

Ao vivo São Paulo x Corinthians

Muita chuva em Santos

São Paulo manda clássico na Vila

Detalhes do Corinthians

Por que São Paulo x Corinthians será na Vila Belmiro?

O Morumbis recebeu três apresentações da banda coreana BTS nos dias 28, 30 e 31 de outubro. A proximidade entre os eventos e o Majestoso, marcado para 4 de novembro, inviabilizou a utilização do estádio são-paulino em razão da desmontagem das estruturas, e também não teria tempo hábil para realizar os procedimentos necessários de recuperação do gramado após os shows.

Diante desse cenário, o São Paulo, que tem acordo com o Santos para utilizar a casa alvinegra, escolheu a Vila Belmiro como palco do clássico. A escolha leva o confronto para Santos, mas não altera o mando de campo do São Paulo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Onde assistir

Competição: Brasileirão Série A (Temporada regular)

📅 Data: 4 de Novembro de 2026

⏰ Horário: 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO

Competição: Brasileirão Série A 2026

Data e horário: 4 de Novembro de 2026, às 21h30

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Rodada: 34

Fase: Temporada regular

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians