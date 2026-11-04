Pedro Emanuel surpreende e monta Vasco com três zagueiros contra o Athletico-PR; veja a escalação
Cruz-Maltino vai a campo com formação defensiva diferente na Arena da Baixada
O Vasco está escalado para enfrentar o Athletico-PR. O técnico Pedro Emanuel definiu a equipe titular com três zagueiros para o confronto desta quarta-feira (4), às 19h30 (de Brasília), na Arena da Baixada, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.
➡️ Athletico PR x Vasco: onde assistir, horário e escalações
A principal novidade está no sistema tático. O treinador português aposta em uma formação com três zagueiros, utilizando Saldivia, Gabriel Pereira e Robert Renan no setor defensivo. Pelos lados, Puma Rodríguez e Cuiabano terão liberdade para apoiar o ataque e recompor a defesa.
Escalação do Vasco
Léo Jardim; Puma Rodríguez, Saldivia, Gabriel Pereira, Robert Renan e Cuiabano; Sosa, Thiago Mendes e Lescano; Brenner e Andrés Gómez.
A escolha de Pedro Emanuel acontece em um momento de pressão para o Gigante da Colina. Com a necessidade de somar pontos para se afastar da zona de rebaixamento, o Vasco encara o compromisso como uma decisão.
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Mesmo com a semifinal da Copa do Brasil contra o Palmeiras, marcada para domingo (8), o Cruz-Maltino não abre mão de buscar um resultado positivo em Curitiba, por isso o treinador aposta em força máxima.
Do outro lado, o Athletico-PR também entra pressionado, buscando pontuar para seguir na briga por uma vaga na Libertadores.
Escalação do Athletico-PR
Mycael; Dantas, Aguirre, Arthur Dias e Benavídez; Luiz Gustavo, Jadson, Esquível; Mendoza, Vargas e Viveros
✅ FICHA TÉCNICA
ATHLETICO-PR X VASCO
BRASILEIRÃO - 34ª RODADA
📆 Data e horário: quarta-feira, 4 de novembro de 2026, às 19h30 (de Brasília)
📍 Local: Arena da Baixada
📺 Onde assistir: Record (TV aberta), do Premiere (pay-per-view) e CazéTV (YouTube)
🟨 Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)
🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Alexandre de Medeiros Lodetti (SC)
🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins (RS)
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