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Pedro Emanuel surpreende e monta Vasco com três zagueiros contra o Athletico-PR; veja a escalação

Cruz-Maltino vai a campo com formação defensiva diferente na Arena da Baixada

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
04/11/2026 18:40
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Saldivia e Thiago Mendes celebram o triunfo do Vasco sobre o Boca
Saldivia e Thiago Mendes celebram o triunfo do Vasco sobre o Boca (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

O Vasco está escalado para enfrentar o Athletico-PR. O técnico Pedro Emanuel definiu a equipe titular com três zagueiros para o confronto desta quarta-feira (4), às 19h30 (de Brasília), na Arena da Baixada, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

➡️ Athletico PR x Vasco: onde assistir, horário e escalações

A principal novidade está no sistema tático. O treinador português aposta em uma formação com três zagueiros, utilizando Saldivia, Gabriel Pereira e Robert Renan no setor defensivo. Pelos lados, Puma Rodríguez e Cuiabano terão liberdade para apoiar o ataque e recompor a defesa.

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Escalação do Vasco

Léo Jardim; Puma Rodríguez, Saldivia, Gabriel Pereira, Robert Renan e Cuiabano; Sosa, Thiago Mendes e Lescano; Brenner e Andrés Gómez.

A escolha de Pedro Emanuel acontece em um momento de pressão para o Gigante da Colina. Com a necessidade de somar pontos para se afastar da zona de rebaixamento, o Vasco encara o compromisso como uma decisão.

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O técnico Pedro Emanuel aplaude o Vasco na derrota para o Boca
Pedro Emanuel, técnico do Vasco, na derrota para o Boca Juniors pela Sul-Americana (Foto: MAURO PIMENTEL/AFP)

Mesmo com a semifinal da Copa do Brasil contra o Palmeiras, marcada para domingo (8), o Cruz-Maltino não abre mão de buscar um resultado positivo em Curitiba, por isso o treinador aposta em força máxima.

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Do outro lado, o Athletico-PR também entra pressionado, buscando pontuar para seguir na briga por uma vaga na Libertadores.

Escalação do Athletico-PR

Mycael; Dantas, Aguirre, Arthur Dias e Benavídez; Luiz Gustavo, Jadson, Esquível; Mendoza, Vargas e Viveros

✅ FICHA TÉCNICA
ATHLETICO-PR X VASCO
BRASILEIRÃO - 34ª RODADA

📆 Data e horário: quarta-feira, 4 de novembro de 2026, às 19h30 (de Brasília)
📍 Local: Arena da Baixada
📺 Onde assistir: Record (TV aberta), do Premiere (pay-per-view) e CazéTV (YouTube)
🟨 Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)
🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Alexandre de Medeiros Lodetti (SC)
🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

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