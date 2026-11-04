Danilo, do Botafogo, é desconvocado da Seleção Brasileira; entenda

O volante Danilo, do Botafogo, foi desconvocado da Seleção Brasileira nesta quarta-feira (4). O jogador apresentou uma lesão e não terá condições de participar dos próximos amistosos contra o Japão e Singapura da equipe comandada por Carlo Ancelotti.

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A decisão foi tomada após a avaliação do quadro clínico do meio-campista. Com isso, Danilo está fora da lista de convocados para os amistosos da Seleção nesta Data Fifa. Segundo a CBF, nenhum atleta será chamado para ocupar a vaga deixada pelo jogador.

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O problema físico também preocupa o Botafogo. Danilo já vinha apresentando dores musculares na coxa direita e foi preservado do confronto com o Remo, pelo Campeonato Brasileiro. O volante deixou o campo durante a derrota por 3 a 0 para o Internacional e colocou uma bolsa de gelo na região ainda no banco de reservas.

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Ao longo da semana, o jogador continuou relatando dores no músculo adutor da coxa direita e passou a trabalhar no CT Lonier em busca da recuperação.