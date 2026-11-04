Decisão de Ramon Abatti Abel em Athletico-PR x Vasco gera revolta: 'Assalto'

Athletico PR e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira (4), na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 34ª rodada do Brasileirão.

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Aos 24 minutos da primeira etapa, Jadson falha na saída de bola e entrega a posse para Puma. O lateral arrisca de longa distância, Mycael espalma para dentro da área e, na sequência, divide com Brenner, que manda a bola para fora. Os jogadores do Vasco reclamam de pênalti no lance, no entanto, Ramon Abati Abel não vai ao VAR.

Veja o lance:

Veja a repercussão:

Como chegam Athletico-PR x Vasco?

Na 5ª colocação, com 54 pontos, o Athletico-PR segue na disputa por uma vaga na Libertadores. A equipe comandada por Odair Hellmann, que chegou a ocupar o 3º lugar, venceu apenas uma das últimas cinco partidas e perdeu posições na tabela. Após a derrota para o Grêmio, fora de casa, conquistar os três pontos diante de sua torcida se tornou importante para manter vivo o objetivo do clube.

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Já o Vasco divide as atenções entre o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, na qual enfrenta o Palmeiras no próximo domingo (8), pelo jogo de volta da semifinal. Na 13ª colocação do Brasileirão, o Cruz-Maltino ainda busca se afastar da zona de rebaixamento. Para administrar o elenco diante da sequência de jogos, o técnico Pedro Emanuel deve manter o rodízio que vem adotando nas últimas semanas. Andrés Gómez volta a ser relacionado após desfalcar a equipe nas duas últimas partidas por causa de uma lesão no pé. Marino, por sua vez, permaneceu no Rio de Janeiro para tratar um problema no tornozelo.

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✅ FICHA TÉCNICA

ATHLETICO-PR X VASCO

BRASILEIRÃO - 34ª RODADA

📆 Data e horário: quarta-feira, 4 de novembro de 2026, às 19h30 (de Brasília)

📍 Local: Arena da Baixada

📺 Onde assistir: Record (TV aberta), do Premiere (pay-per-view) e CazéTV (YouTube)

🟨 Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Alexandre de Medeiros Lodetti (SC)

🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins (RS)