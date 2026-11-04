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Decisão de Ramon Abatti Abel em Athletico-PR x Vasco gera revolta: 'Assalto'

Equipes se enfrentam pela 34ª rodada do Brasileirão

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
04/11/2026 20:03
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O árbitro Ramon Abatti Abel durante partida entre São Paulo e Palmeiras no estadio Morumbi pelo campeonato Brasileiro A 2025 (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)
O árbitro Ramon Abatti Abel (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Athletico PR e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira (4), na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 34ª rodada do Brasileirão.

➡️ AO VIVO: acompanhe Athletico-PR x Vasco pelo Brasileirão

Aos 24 minutos da primeira etapa, Jadson falha na saída de bola e entrega a posse para Puma. O lateral arrisca de longa distância, Mycael espalma para dentro da área e, na sequência, divide com Brenner, que manda a bola para fora. Os jogadores do Vasco reclamam de pênalti no lance, no entanto, Ramon Abati Abel não vai ao VAR.

Veja o lance:

Veja a repercussão:

Como chegam Athletico-PR x Vasco?

Na 5ª colocação, com 54 pontos, o Athletico-PR segue na disputa por uma vaga na Libertadores. A equipe comandada por Odair Hellmann, que chegou a ocupar o 3º lugar, venceu apenas uma das últimas cinco partidas e perdeu posições na tabela. Após a derrota para o Grêmio, fora de casa, conquistar os três pontos diante de sua torcida se tornou importante para manter vivo o objetivo do clube.

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➡️ Vasco tenta encerrar jejum de quase 20 anos contra o Athletico-PR fora de casa

Já o Vasco divide as atenções entre o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, na qual enfrenta o Palmeiras no próximo domingo (8), pelo jogo de volta da semifinal. Na 13ª colocação do Brasileirão, o Cruz-Maltino ainda busca se afastar da zona de rebaixamento. Para administrar o elenco diante da sequência de jogos, o técnico Pedro Emanuel deve manter o rodízio que vem adotando nas últimas semanas. Andrés Gómez volta a ser relacionado após desfalcar a equipe nas duas últimas partidas por causa de uma lesão no pé. Marino, por sua vez, permaneceu no Rio de Janeiro para tratar um problema no tornozelo.

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✅ FICHA TÉCNICA
ATHLETICO-PR X VASCO
BRASILEIRÃO - 34ª RODADA

📆 Data e horário: quarta-feira, 4 de novembro de 2026, às 19h30 (de Brasília)
📍 Local: Arena da Baixada
📺 Onde assistir: Record (TV aberta), do Premiere (pay-per-view) e CazéTV (YouTube)
🟨 Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)
🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Alexandre de Medeiros Lodetti (SC)
🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

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