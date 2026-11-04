O Flamengo recebe nesta quarta-feira (4) o Grêmio, no Maracanã, em jogo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes duelam com objetivos distintos na competição: enquanto o Rubro-Negro busca se manter na liderança, o Imortal tenta se afastar da zona de rebaixamento e, ao mesmo tempo, poupar jogadores para a semifinal da Copa do Brasil contra o Atlético-MG.

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O primeiro gol da partida saiu aos 20 minutos de partida e foi marcado por Samuel Lino para os donos da casa. O jogador recebeu passe de Arrascaeta por elevação e finalizou no peito de Gabriel Grando e, no rebote, finalizou rasteiro, abrindo o placar. Oito minutos depois, Carrascal fez jogada individual e encontrou Pedro na área, que, por sua vez, finalizou forte, balançando as redes do Imortal.

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Veja o gol da partida:

Flamengo abre, temporariamente, seis pontos sobre o Palmeiras ao vencer o Grêmio (Foto: Peter Ilicciev/Agencia Enquadrar/Folhapress)

Como chega o Flamengo?

Autor do gol da vitória no primeiro turno, Carrascal fica à disposição de Jardim nesta quarta-feira, após cumprir suspensão na última rodada. Para a partida no Maracanã, o técnico português também pode ganhar outros dois reforços: Saúl e Valencia. A dupla se recuperou de problemas físicos e vem treinando com o elenco nos últimos dias.

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Por outro lado, Plata, suspenso, e Paquetá e Danilo, lesionados, não serão relacionados para o confronto.

Como chega o Grêmio

Diferentemente do Flamengo, que não entrou em campo no fim de semana, o Grêmio venceu o Atlético-MG no domingo, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Apesar da situação delicada no Campeonato Brasileiro, em que luta para se afastar da zona de rebaixamento, o técnico Renato Gaúcho deve poupar alguns jogadores. O goleiro Weverton e o atacante Carlos Vinícius, por exemplo, dois dos destaques da equipe titular, estão fora por suspensão.

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Marlon, que saiu machucado no intervalo contra o Atlético-MG, é dúvida. Caso não fique à disposição, Caio Paulista deve ser o titular na lateral esquerda.