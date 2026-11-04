Torcida do Botafogo faz 'rua de fogo' e apoia elenco antes de jogo com o Atlético-MG

Apoio não vai faltar ao Botafogo para a partida desta quarta-feira (4), contra o Atlético-MG, fundamental na luta contra o rebaixamento. Torcedores organizaram a famosa "rua de fogo", com sinalizadores e fumaça para a recepção do elenco, horas antes da partida.

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A delegação chegou ao Nilton Santos por volta das 19h45, e centenas de alvinegros tomaram conta da Rua das Oficinas, que dá acesso ao setor Norte do estádio. Muita cantoria, hino do clube e palavras de apoio foram direcionados aos jogadores.

Para o jogo, a diretoria alvinegra fez promoção de ingressos e campanha "É pelo Botafogo" a fim de atrair maior público. O setor Leste teve todos os ingressos vendidos, e a expectativa é de público superior a 25 mil.

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Antes do duelo com o Galo, membros das principais torcidas organizadas foram ao CT Lonier e cobraram resultados imediatos para que o time deixe a zona de perigo na tabela do Brasileirão. O discurso foi de confiança, mas com promessa de novos protestos caso o cenário não melhore.

O Botafogo soma 39 pontos e ocupa a 13ª colocação do Brasileirão a cinco jogos do fim. Depois do Atlético, o Glorioso visitará o Corinthians, receberá Bahia e São Paulo no Nilton Santos, e fechará o ano no duelo com o Santos, na Vila Belmiro.

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