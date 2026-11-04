Logo do Lance! branca com exclamação amarela

Torcida do Botafogo faz 'rua de fogo' e apoia elenco antes de jogo com o Atlético-MG

Glorioso precisa de uma vitória para espirar no Brasileirão na luta contra o Z-4

PorLeonardo BessaRio de Janeiro (RJ)
04/11/2026 20:11
Favorite o Lance! no Google
Torcida do Botafogo na chegada do time ao Nilton Santos
Torcida do Botafogo na chegada do time ao Nilton Santos (Foto: Leonardo Bessa/Lance!)

Apoio não vai faltar ao Botafogo para a partida desta quarta-feira (4), contra o Atlético-MG, fundamental na luta contra o rebaixamento. Torcedores organizaram a famosa "rua de fogo", com sinalizadores e fumaça para a recepção do elenco, horas antes da partida.

+ Botafogo defende suspensão da MP das bets e vê decisão sem 'prazo razoável'
+ Botafogo vive dias de pressão antes de enfrentar o Atlético-MG

continua após a publicidade

A delegação chegou ao Nilton Santos por volta das 19h45, e centenas de alvinegros tomaram conta da Rua das Oficinas, que dá acesso ao setor Norte do estádio. Muita cantoria, hino do clube e palavras de apoio foram direcionados aos jogadores.

Para o jogo, a diretoria alvinegra fez promoção de ingressos e campanha "É pelo Botafogo" a fim de atrair maior público. O setor Leste teve todos os ingressos vendidos, e a expectativa é de público superior a 25 mil.

continua após a publicidade

Antes do duelo com o Galo, membros das principais torcidas organizadas foram ao CT Lonier e cobraram resultados imediatos para que o time deixe a zona de perigo na tabela do Brasileirão. O discurso foi de confiança, mas com promessa de novos protestos caso o cenário não melhore.

O Botafogo soma 39 pontos e ocupa a 13ª colocação do Brasileirão a cinco jogos do fim. Depois do Atlético, o Glorioso visitará o Corinthians, receberá Bahia e São Paulo no Nilton Santos, e fechará o ano no duelo com o Santos, na Vila Belmiro.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Torcida do Botafogo na chegada do time ao Nilton Santos
Torcida do Botafogo na chegada do time ao Nilton Santos (Foto: Leonardo Bessa/Lance!)
Tudo sobre
Sugerida para você!
Tite orienta treino do Botafogo em treino no Nilton Santos

Botafogo

Rivais vencem na rodada e pressionam Botafogo na luta contra o rebaixamento

Há 5 horas
Vitinho, do Botafogo, em treino no Nilton Santos

Botafogo

Botafogo se movimenta por resgate em campo e da arquibancada

Há 8 horas
Treino do Botafogo no CT Espaço Lonier

Botafogo

Botafogo pode ganhar desfalque para duelo com o Corinthians após a Data Fifa

Há 23 horas
Gabriel De Alba ao lado de João Paulo Magalhães, presidente do Botafogo Associativo

Botafogo

Elenco do Botafogo recebe apoio de Gabriel de Alba e funcionários antes de partida decisiva

Há 1 dia
Treinador do Atlético Mineiro orientando jogadores durante treino na Cidade do Galo

Atlético Mineiro

Botafogo recebe Atlético-MG desmobilizado para decisão na luta contra o Z-4

Há 1 dia
Bichara Abidão Neto representou o Botafogo no STF

Botafogo

Botafogo defende suspensão da MP das bets e vê decisão sem 'prazo razoável'

Há 1 dia
Mais LANCE!
Brasileirão Série A 2026 - Botafogo x Atlético Mineiro

Botafogo x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalações

Tite, técnico do Botafogo

Botafogo vive dias de pressão antes de enfrentar o Atlético-MG

Júnior Santos voltou ao Botafogo após passagem ruim no Atlético-MG (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Botafogo pode pagar R$ 1 milhão a rival por escalação de jogador; entenda

Tite comemora gol de Tiquinho Soares para o Botafogo, contra o Vasco, posteriormente anulado

Tiquinho Soares defende Tite após início ruim no comando do Botafogo

Tiquinho cabeceia a bola na derrota do Botafogo para o Remo

Botafogo: os desafios de Tite para duelo com Atlético

Matheus Martins tem a camisa puxada na derrota do Botafogo para o Remo

Vitória do Corinthians liga o alerta no Botafogo

Paulo Victor em coletiva de imprensa.

Com Robinho Jr., Seleção Brasileira Sub-20 é convocada para amistosos

Torcida Fúria Jovem do Botafogo com bandeiras pretas e brancas, exibindo o escudo com estrela em estádio lotado.

Torcida organizada do Botafogo protesta e cobra melhora: 'Paciência acabou'

Hakim Ziyech, jogador do Botafogo, conduz a bola durante a partida.

Ziyech busca ritmo para ser o diferencial do Botafogo

Taça Brasileirão em pedestal prateado, com moldura neon ao fundo e logotipo da CBF.

CBF detalha rodadas 35 e 36 do Brasileirão; veja datas e horários dos jogos

Botafogo segue em crise na temporada

Opinião: Botafogo dá os piores sinais possíveis na reta final do Brasileirão

Edenilson comemorando gol do Botafogo

Edenilson cobra melhor postura do Botafogo após nova derrota

Tite em Remo x Botafogo

Análise: Tite passa longe do mínimo esperado para o Botafogo