O Vasco terá um desfalque importante para a sequência da temporada. O zagueiro Carlos Cuesta, de 27 anos, precisará passar por uma cirurgia no quadril e não voltará a atuar em 2026. A informação foi divulgada inicialmente pelo Canal do Pedrosa e confirmada pelo Lance!.

Recentemente, o Cruz-Maltino entrou em contato com o Galatasaray, da Turquia, clube que detém os direitos econômicos do defensor colombiano, para discutir a melhor forma de tratar a lesão.

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Inicialmente, o jogador foi submetido a um tratamento conservador, mas a tentativa não apresentou o resultado esperado. Após consultar um especialista em lesões no quadril, o Vasco recebeu a recomendação de realizar uma cirurgia para solucionar o problema.

Com a indicação médica, o clube carioca comunicou a situação ao Galatasaray. Agora, a decisão sobre os próximos passos do tratamento será tomada em conjunto pelo clube turco e pelo atleta.

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Carlos Cuesta comemora gol marcado em Olimpia x Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Futuro de Carlos Cuesta no Vasco

O contrato de empréstimo de Carlos Cuesta com o Vasco tem validade até 31 de dezembro de 2026. No início do ano, o clube exerceu uma cláusula contratual e desembolsou 1,5 milhão de euros para manter o zagueiro em seu elenco até o fim da temporada.

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O acordo também prevê uma opção de compra definitiva dos direitos econômicos do colombiano, fixada em 5,75 milhões de euros.

Apesar disso, a tendência é que Cuesta não permaneça em São Januário para 2027. Com a necessidade de cirurgia e o longo período de recuperação, o futuro do defensor no futebol brasileiro se tornou ainda mais incerto.

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